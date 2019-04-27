長福國小畢業生勇登合歡山東、北峰 冒險課程過關

2019-04-27 20:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國姓鄉的長福國小為高年級學生安排登合歡東峰和北峰，作為這學期的冒險課程主題，學生們經3個多月的訓練和準備，六年級畢業班合歡東峰和北峰都登頂成功，五年級則首日改沿途賞花不登頂，但隔日調整體能後合歡北峰登頂成功，畢業班學生最大心得是「山上好美，雙腳走到皮皮挫」！

國姓鄉長福國小25、26日安排五、六年級學生，以兩天時間登合歡東峰和北峰，兩個年級的學生為了這兩天的冒險課程，已準備和訓練很久，兩天的冒險課程與台師大體驗教育與領導力中心合作，出發前台師大團隊一一檢查學生們的裝備，一切沒問題後才搭車上路。

合歡東峰是合歡群峰的第二高峰，標高3221公尺，坡度較陡，五年級學生體能還未調整好，因此團隊決定改沿途賞花而不登頂，六年級畢業生則順利登頂。

隔日五年級學生鬥志高昂，合歡北峰雖比東峰高1公尺，但坡度較緩，五、六年級學生全部成功登頂，兩個年級合拍攻頂大合照，學生們難掩興奮，大喊「耶！我們攻頂了！」

校長黃彥超說，這次的冒險課程不是只考驗學生的體能，指導員教孩子們指北針使用和地圖判讀，還傳授單日領隊技能、登山行進技巧、無痕山林準則、迷途與失溫預防處理、基礎野外醫學、團體領導與動能、時間管理等等，讓學生上冒險課也進行山林教育，而學生們雖然覺得過程很累，但是很難忘又有趣的冒險課。

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