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暴雨沒停歇！雲林大埤西鎮村水淹逾百公分 村民：從來沒那麼嚴重

大埤西鎮村昨淹水至今超過100公分，當地形同「水上孤島」。（唐文卿提供）

大埤西鎮村昨淹水至今超過100公分，當地形同「水上孤島」。（唐文卿提供）

2024/07/26 09:46

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風發威，夾帶狂風暴雨重創雲林，造成全縣8萬多戶停電，現在還有1.5萬戶尚未復電待搶修，縣內多數淹水，大埤鄉西鎮、興安村至今尚淹水高過100公分，西鎮村對外道路也因淹水中斷，形同孤島。目前警消人員前往現場緊急協助撤離民眾。村民表示「從來沒有遇過這麼嚴重」。

大埤鄉西鎮村長唐文卿說，這次颱風雨勢從前天開始雨勢就沒有停過，昨天傍晚延潭大排溢堤，開始淹水。而且村莊周圍都是大排、河川，南邊有北港溪、東邊興安大排、西邊則有虎尾溪，周圍都被河川，到今天早上淹水還有130至150公分高，形同水上孤島。

唐文卿指出，西鎮村人口400多人，昨天開始便陸續撤離行動不便、有就醫需求的長者。現下對外道路悉數中斷，有民眾想送物資來也進不來，「從來沒有這麼嚴重」，不知道還要等多久，水才能夠排乾。

消防局表示，已陸續派員到鄉內多村落撤離民眾，其中豐田社區撤離20人，興安、西鎮撤離13人，幾乎長輩、洗腎病人等；縣府水利處長許宏博指出，西鎮村是全鄉最低窪處，因延潭大排的水排不進去北港溪而溢堤，加上周遭區域排水都排不進去，造成全村淹水，得等央管河川的水位降低才有可能退去，如果雨勢減緩，最快到今晚或明早會退乾。

大埤西鎮村昨淹水至今超過100公分，當地形同「水上孤島」。（唐文卿提供）

大埤西鎮村昨淹水至今超過100公分，當地形同「水上孤島」。（唐文卿提供）

消防局昨晚派員出動救生艇，緊急撤離民眾。（唐文卿提供）

消防局昨晚派員出動救生艇，緊急撤離民眾。（唐文卿提供）

大埤西鎮村昨淹水至今超過100公分，當地形同「水上孤島」。（唐文卿提供）

大埤西鎮村昨淹水至今超過100公分，當地形同「水上孤島」。（唐文卿提供）

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