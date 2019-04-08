恭喜！合歡山有小行星命名了...追星族超High

2019-04-08 08:19

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山目前積極爭取成為亞洲第2座國際認證的暗空公園，台北市天文協會常務理事劉志安昨天深夜也在臉書「台灣星空守護聯盟」PO文，表示剛得到香港方面的發布的消息，台灣又有3顆小行星通過命名完成，其中編號207661就是「合歡山小行星」，真的很開心小行星以合歡山命名，可喜可賀！

根據昨天刊出的香港天文新聞，指2019年4月6日出版的《小行星 通告》，新增了9顆中文小行星名稱，其中3顆與台灣的機構、地點有關，分別是編號 207655科博館星、編號281569南瀛天文館小行星及編號207661合歡山小行星，除了說明小行星發現的時間，並有專文介紹命名機構、地名。

合歡山小行星則是由鹿林天文台林啟生與葉泉志於2007年8月6日發現，並說明合歡山是台灣中部1座3416米的高山，最高峰位在南投 縣和花蓮縣的邊界，屬於太魯閣國家範圍，台灣每年的「星空饗宴」大型觀星活動都在合歡山舉行。

劉志安說，相信中央大學很快也會發布這項好消息，最棒的還是合歡山有小行星命名了，也希望接下來的暗空公園認證能一切順利啊！

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