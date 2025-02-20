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    陳怡君哽咽拜託相信清白 士院裁定羈押禁見

    台北市議員陳怡君涉詐助理費交保被撤銷，士林地院今下午重開羈押庭，陳怡君雙手合十哽咽拜託大家相信她的清白。（記者張文川攝）

    台北市議員陳怡君涉詐助理費交保被撤銷，士林地院今下午重開羈押庭，陳怡君雙手合十哽咽拜託大家相信她的清白。（記者張文川攝）

    2025/02/20 15:47

    〔記者張文川／台北報導〕台北市議員陳怡君被控以親友充當人頭詐領助理費逾300萬元，士林地檢署向法院聲請羈押禁見，士林地院13日裁定100萬元交保並限制出境、出海與住居，但檢方抗告成功，高等法院19日撤銷發回更裁，士院排定今日下午3時傳喚陳怡君到庭，重開羈押庭；法官庭訊後，於下午3時40分許裁定，陳怡君羈押禁見。

    陳怡君於下午2時40分抵達士院，她雙手合十哽咽地說，「拜託大家一定要相信我的清白，我陳怡君真的不是這樣子的人」，隨即被帶領進入法院。

    民進黨籍台北市議員陳怡君被控以親友充當人頭詐領助理費逾300萬元，士林地檢署聲請羈押禁見，士林地院13日裁定100萬元交保並限制出境、出海與住居，檢方抗告成功，高等法院昨（19）日撤銷發回更裁，士院今日下午3時重開羈押庭。陳怡君於下午2時40分抵達士院，她雙手合十哽咽地說隨即被帶領進入法院。

    檢調調查指出，陳怡君涉自2019年起，利用胞弟陳衛德夫婦、辦公室主任張惠霖的胞姊、前員工賀男等4名親友，輪流充當人頭助理，向市議會不實申領助理費，詐領300多萬元，本月12日發動搜索約談陳怡君等10人到案。

    檢察官複訊後聲押陳怡君、辦公室主任張惠霖，士院裁准收押禁見張惠霖，但認為沒有羈押陳怡君的必要，裁定100萬元交保，並限制住居、出境、出海，不得接觸共犯、證人。

    士檢不服，提起抗告。高院昨認為，士院未審酌陳怡君與尚未到案的助理之間，是否已無勾串可能，陳交保與降低案情陷入晦暗的關聯何在，亦欠說明，因此撤銷士院裁定，發回更裁，士院今下午重開羈押庭後，裁定羈押禁見。

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