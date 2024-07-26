中南部注意後續降雨 氣象粉專：下週留意新的熱帶擾動發展

雖然凱米颱風已經遠離台灣附近，不過今天它的外圍環流偏南風還是持續帶來蠻多的水氣，比較直接受影響的區域是在苗栗以南到高屏、台東一帶，仍有一陣一陣的降雨發生機會。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk 」臉書粉專）

2024/07/26 09:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風的外圍環流偏南風仍持續帶來蠻多的水氣，天氣風險公司表示，比較直接受影響的區域是在苗栗以南到高屏、台東一帶，仍有一陣一陣的降雨發生機會，提醒中南部的朋友多加注意後續降雨的情況。

天氣風險公司分析師吳聖宇提及，影響台灣多日的凱米颱風在昨天傍晚登陸中國福建，後續持續深入同時強度減弱、暴風圈縮小，台灣本島的陸上警報於今日凌晨解除。

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雖然凱米颱風已經遠離台灣附近，不過今天它的外圍環流偏南風還是持續帶來蠻多的水氣，比較直接受影響的區域是在苗栗以南到高屏、台東一帶，仍有一陣一陣的降雨發生機會，有時候會出現短時較大雨勢的情況，平地的累積雨量還是有機會來到大雨等級，山區加上地形作用，局部單點可能來到豪雨等級。從今天0點到清晨6點左右，在嘉義、高雄交界的山區一帶已有超過100毫米的累積雨量，雖然今天整體雨勢會比昨天小得多，仍提醒中南部的朋友多加注意後續降雨的情況。

至於北部、宜蘭、花蓮等地因為地形屏障作用，受到的影響就比較小，大致是陰天有局部短暫陣雨的天氣，雨勢不大，但是外出仍有機會遇到下雨，還是要記得帶雨具。風力的部分也持續提醒中南的朋友注意，上半天仍可能有5至7級的較強陣風出現，下半天之後風力有機會減小下來，較強陣風可能造成的影響仍要小心。

明、後天是週末假期（27、28日），預期明天高壓外圍慢慢靠近，台灣附近的風向是東南風到偏南風，颱風殘餘的水氣還是比較多，因此在南部、東半部地區仍持續會有短暫陣雨或雷雨的機會，其中在花東、恆春半島一帶仍要注意局部較大雨勢出現的可能性，至於中北部地區則是上午多雲，午後有局部熱對流雷雨的天氣型態，熱對流發生的區域也可能有局部短時較大雨勢，同樣要多留意。

週日高壓勢力會比較明顯增強，風向也會更偏東南風，預期花東、恆春半島一帶仍有局部短暫陣雨，雨勢減小，西半部則是上午多雲，午後有熱對流發展帶來雷雨，局部單點仍可能有短時較大雨勢出現的情況，晚間之後天氣逐漸恢復穩定。

整體來看，週末這2天雖然高壓漸增強，降雨漸減少，也慢慢恢復到午後雷雨的天氣型態，但是仍然不太穩定，加上颱風剛過，很多地方剛經過豪大雨蹂躪，因此山區、危險地區甚至是海邊都還是應該避免前往，建議週末活動還是盡量以平地、室內比較好。颱風過後降雨漸減少，白天的溫度也會回升上來，週末期間各地高溫普遍又有機會來到32至34度或以上。

至於下週是否有新的熱帶擾動或颱風緊跟著影響台灣？目前的觀測來看，在菲律賓東南方確實還有其他的熱帶擾動正在發展，未來幾天有機會因為太平洋高壓的增強而沿著高壓邊緣逐漸朝西北移動，靠近菲律賓以東到巴士海峽一帶，強度也有發展的趨勢，因此未來對於這個新的熱帶擾動的發展值得密切注意。

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