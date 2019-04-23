南市嚴防登革熱 環保局開罰不手軟

2019-04-23 23:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕春夏氣溫回升，蚊蟲跟著蠢動，台南市環保局今（23）日表示，已發放消毒藥劑及經費給全市里辦公室，執行消毒工作，己有新營等23個行政區完成噴藥，籲請民眾配合清除積水容器，整理家戶環境，讓滅蚊蟲效果加乘，病媒蚊無處孳生，杜絕登革熱疫情。

南市環保局統計，今年1月至今，因環境髒亂及孳生孑孓已開罰271件，其中以環境髒亂、空地髒亂最多，民眾加強居家環境整頓，垃圾、廚餘、容器、資源回收物不隨意堆放，保持居家環境清潔、乾燥及通風，才是防止蚊蟲、蟑螂、老鼠孳生的根本防治之道。

南市目前完成消毒的行政區有新營、麻豆、下營、六甲、大內、佳里、西港、善化、玉井、南化、歸仁、關廟、永康、東區、南區、北區、安平等23區，其餘的區公所及里辦公室亦陸續進行消毒工作，預計5月底前完成。

南市環保局表示，每年編列區里一般環境衛生消毒經費，補助雇工經費並發放藥劑給各區公所執行全市649個里的環境消毒工作，今年已召集各區公所說明消毒作業規範，至5月即完成全市37區一般環境衛生消毒。

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