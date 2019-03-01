登革熱疫苗害死逾百孩童 菲國將控告法藥商過失殺人

2019-03-01 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓司法部於今（1）日表示，針對2017年逾百起兒童接種登革熱疫苗Dengvaxia致死案件，官方已經掌握足夠證據，將起訴法國製藥商賽諾菲（Sanofi）員工，及數名菲律賓前任、現任衛生部官員。

綜合外媒報導，賽諾菲所開發的登革熱疫苗Dengvaxia於2015年問世，當年稱為全球首支登革熱疫苗，於同年12月獲菲律賓政府准許於當地施打。不料2017年發生逾百起孩童接種Dengvaxia疫苗而死亡的案件，引起菲律賓社會極大恐慌，不敢施打疫苗，也間接造成了菲律賓於上（2）月麻疹疫情 爆發。

菲律賓司法部表示，將針對6名賽諾菲員工及14名前、現任菲律賓衛生部官員，包括前任衛生部長加林（Janette Garin），基於他們在2016年登革熱疫苗計畫中，執行程序上的紕漏以及違規，提起過失殺人罪的訴訟。司法部援引所聘請調查的專家所言，表示這些人在該計畫的執行上，「不可原諒地缺乏預防及預期心理」，倉促核可並交易新疫苗Dengvaxia，「完全忽視已知風險及疫苗的副作用，以致接種民眾的死亡」。

對此，賽諾菲向《路透》表示：「我們『強烈地否認』菲律賓政府對賽菲諾及麾下員工的任何調查結果，我們將會不計代價地為自己辯護。由於這是審理中的案件，我們不適合再說更多了。」

菲律賓過去每年花費35億披索（折合台幣約20億元）於Dengvaxia疫苗計畫，試圖減緩國內每年約20萬件的登革熱案例。由於賽諾菲拒絕配合衛生官方指令，目前菲律賓政已經永久禁止境內供應及販售此疫苗。

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