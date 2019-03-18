家族12人赴泰旅遊 3人境外群聚感染登革熱

2019-03-18 17:58

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市鳳山區一家族12人赴泰國自助旅遊，其中父親在泰國已確診登革熱住院中，8歲男童及30多歲母親返國入境發燒就醫，經抽血確診感染登革熱，由於確診3人為同一家人，潛伏期與活動地區皆為泰國，判定為境外登革熱家庭群聚感染。

衛生局表示，12名出國旅遊的同行親友，其中8歲男童及30多歲母親確診感染登革熱，男童父親在泰國也確診，目前仍在泰國住院中，男童祖母留在泰國照顧住院中的男童父親，因此2人尚未返台，其餘8人同行者無疑登革熱症狀，其中7人經檢驗陰性排除感染，另1人檢驗中。

衛生局表示，住在鳳山的個案男童與母親，3月4日至14日與親友至泰國自助旅遊， 14日入境高雄國際機場時2人皆有發燒，母親於機場發燒篩檢站抽血檢查，登革熱NS1快篩陰性、男童因血管細小經衛生單位勸導就醫檢查。

2人當日下午返家後隨即至診所就醫，診斷為上呼吸道感染，晚間再至醫院急診就醫，男童經醫院抽血檢查登革熱快篩NS1陽性並通報疑似登革熱，與其母2人隨即安排住院防蚊隔離治療，15日疾管署檢驗結果研判為登革熱第二型。

衛生局指出，高雄市累計截至17日止登革熱境外確診個案共計14例，居全國各縣市之冠，其感染國家以東南亞國家為主，感染人數較去年同期5例增加1.8倍，其中以印尼4例最多、其次是泰國及菲律賓各3例、越南2例、馬爾地夫及馬來西亞各1例。

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