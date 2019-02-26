赴菲律賓旅遊3人染登革熱 今年首起境外群聚感染

2019-02-26 16:49

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布，中部一旅行團共11人赴菲律賓宿霧等地，其中3人卻陸續確診登革熱，是今年首起登革熱境外群聚感染事件。另外，今年東南亞登革熱疫情較嚴重，我國境外移入病例已累計65例登革熱，創下近年同期新高。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，中部11人旅行團在2月1日至菲律賓宿霧等地，其中3人於13日、14日陸續出現發燒、頭痛與肌肉痛等症狀，經通報檢驗陸續確診，其他8名同行團員則無疑似症狀。至於3名個案同住接觸者，1人曾出現疑似症狀，但經檢驗已排除感染，其餘接觸者無疑似症狀，將持續監測至3月17日。

根據疾管署統計，我國截至2月25日，累計65例登革熱境外移入病例，感染地以東南亞為主，包含越南20例、印尼17例、菲律賓11例為主；另累計本土病例1例。

疾管署副署長羅一鈞指出，今年我國登革熱境外移入病例高於往年，與今年東南亞疫情較嚴重有關，例如菲律賓計近1.8萬例登革熱、75例死亡；印尼累計逾2.3萬例、207例死亡，其他像是新加坡、越南、馬來西亞、泰國、中國、柬埔寨與寮國的疫情也均高於去年同期。

疾管署呼籲，民眾赴登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，並居住在有紗窗、紗門的房舍等；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/