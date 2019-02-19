疫病》台南人當心登革熱！ 2東南亞學生寒假後返台確診

2019-02-19 19:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市2月17、18日連續確診2例境外移入登革熱病例，市府登革熱防治中心籲請市民加強清除積水容器及自我防護，也提醒醫療院所，目前正值寒假結束，請加強有東南亞及南亞國家旅遊史就醫的外籍學生、移工及民眾，進行登革熱快篩及通報，才能及早啟動相關防疫機制。

台南市登革熱防治中心主任陳怡說，今年第9例及第10例境外移入登革熱病例分別為印尼籍與馬來西亞籍學生，住在東區大學里及歸仁區大潭里，寒假假期結束返台，發燒經機場發燒篩檢站採檢，登革熱快篩為陰性後，返回學校宿舍休息自主管理。

登革熱防治中心於2月15、16日接獲病例入境發燒症狀通報時，即進行宿舍環境孳生源清除及衛教，請學生不要趴趴走；接獲中央疾病管制署病例確診通知，立即於2月17日及19日完成宿舍戶內外環境化學防治措施、加強周圍環境孳生源清除。防治中心籲請東區大學里及歸仁區大潭里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，也請周邊醫療院所提高警覺、加強通報。

台南市衛生局說，目前值寒假結束開學之際，東南亞外籍學生紛紛返台，請各級學校加強注意及通報，外籍學生於返台後14天內有發燒等症狀時請立即就醫，並通報衛生單位。另外也請醫療院所醫師，發現外籍學生、新住民、外籍移工或一般民眾就醫，有登革熱流行地區旅遊史時，請進行登革熱NS1快篩（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），以利衛生單位及早進行相關防治作為，避免境外移入病例的病毒在社區中擴散而導致本土病例發生，危害民眾健康。現階段台台南市白天溫度高適合病媒蚊繁殖，民眾不可輕忽，請加強積水容器及積水點清除，做好防蚊措施。

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