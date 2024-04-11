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台鐵稱出軌處「非落石高風險路段」 公路局調查打臉：剛好在落石區

普悠瑪遭落石擦撞處位於3號到6號處。（記者吳亮儀翻攝）

普悠瑪遭落石擦撞處位於3號到6號處。（記者吳亮儀翻攝）

2024/04/11 14:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕昨天（10日）晚間9時10分，台鐵445次普悠瑪自強號在和平站南段進站時擦撞落石導致第1車2軸出軌，台鐵公司宣稱該區間不是落石高風險區，但記者查詢公路局對蘇花改道路調查清楚打臉台鐵，該區段明白標示「落石區」。

這塊落石地點位在北迴40k+800到40k+900之間，該路段緊鄰台9線160K路段和蘇花改C段銜接處。正好交通部公路局針對台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）做過多次地方說明會，向居民的簡報說明路廊選線考量因素，該區段因為處於落石區，所以提出3種工程選項。

為何落石預警系統沒有啟動？台鐵公司說明，該區間因非屬落石高風險路段，目前已設置的26處落石告警系統「並未包含此處」。台鐵公司今天（11日）也補充說明，該區間鐵路與山側邊坡間隔有台9線，於台9線與鐵路路線旁都設有鋼軌柵欄阻隔，此次因落石量大，有4塊落石擊壞阻隔侵入路線。

台鐵公司表示，針對這次落石侵入軌道之處，將盡速辦理鋼軌柵欄加固，並加強路線巡查，以維行車安全。

交通部長王國材今天受訪時也表示，台鐵除後續還有38處要設置落石告警系統外，也請台鐵把所有邊坡再巡查體檢一次，特別是花東這一帶重新評估，研擬是否再增加邊坡告警系統設置地點，將請台鐵持續研擬，若要增加會支持。

台鐵企業工會成員今天也批評，該地點早在幾年前就曾發現落石，且距離此次地震首日發現的落石僅600公尺，代表早已存在風險，且不少駕駛員都很怕行經此處，現在公司內司機員都很擔心、要求公司盡速提出改善措施。

花蓮昨晚發生餘震，和仁地區又有巨大落石滾入鐵軌中，經過的台鐵445車次北上普悠瑪遭撞擊。（圖由民眾提供）

花蓮昨晚發生餘震，和仁地區又有巨大落石滾入鐵軌中，經過的台鐵445車次北上普悠瑪遭撞擊。（圖由民眾提供）

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