凱米颱風襲台 停班停課粉專發文引網熱議：坐等放假中

中度颱風凱米來勢洶洶，在網路上有網友議論何時會有颱風假，有臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」發文表示今天「全國照常上班、照常上課」，卻吸引大批網友留言按讚。（圖擷自臉書）

2024/07/23 13:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風凱米來勢洶洶，在網路上有網友議論何時會有颱風假，有臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」發文表示今天「全國照常上班、照常上課」，卻吸引大批網友留言按讚，並紛紛許願「可以連休兩天」、「上班族坐等放假中」。

中度颱風凱米來勢洶洶，氣象署今中午已針對部分縣市發布陸上颱風警報，民眾議論是否會放颱風假。昨晚間則有臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」率先發文引起相關討論，在昨深夜的發文雖指「23日全國照常上班、照常上課，若有變化會盡速更新」，但仍在短短幾小時就引起超過5千名網友按讚，留言區也議論紛紛。

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細看留言區可看到網友表示「明天有那幾個縣市會中樂透，宣布停班呢」、「24號才暴風圈觸地，那些給哭臉的是在哈囉」、「希望不要嚴重才臨時發布，要去接小孩」，也有網友笑稱「根據以往的經驗，我認為這次不是停課就是不停課」、「這不是我要的答案」、「萬安演習很多人不知道，颱風要來卻全部的人都知道」、「不是應該停班停課讓人民提早一天進行防颱準備嗎？」、「ktv跟電影院先預約……」、「不可以放 明天還要看牙醫～」等。

不過也有一些網友表示「不管有沒有放假，只希望不要有人因為天災發生危險」、「來消暑一下~不然每天37、38度，冷氣費很貴餒」、「只希望下雨可以下在水庫裡~」、「希望颱風不要來」。

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