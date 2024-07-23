為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風襲台 停班停課粉專發文引網熱議：坐等放假中

中度颱風凱米來勢洶洶，在網路上有網友議論何時會有颱風假，有臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」發文表示今天「全國照常上班、照常上課」，卻吸引大批網友留言按讚。（圖擷自臉書）

中度颱風凱米來勢洶洶，在網路上有網友議論何時會有颱風假，有臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」發文表示今天「全國照常上班、照常上課」，卻吸引大批網友留言按讚。（圖擷自臉書）

2024/07/23 13:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風凱米來勢洶洶，在網路上有網友議論何時會有颱風假，有臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」發文表示今天「全國照常上班、照常上課」，卻吸引大批網友留言按讚，並紛紛許願「可以連休兩天」、「上班族坐等放假中」。

中度颱風凱米來勢洶洶，氣象署今中午已針對部分縣市發布陸上颱風警報，民眾議論是否會放颱風假。昨晚間則有臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」率先發文引起相關討論，在昨深夜的發文雖指「23日全國照常上班、照常上課，若有變化會盡速更新」，但仍在短短幾小時就引起超過5千名網友按讚，留言區也議論紛紛。

細看留言區可看到網友表示「明天有那幾個縣市會中樂透，宣布停班呢」、「24號才暴風圈觸地，那些給哭臉的是在哈囉」、「希望不要嚴重才臨時發布，要去接小孩」，也有網友笑稱「根據以往的經驗，我認為這次不是停課就是不停課」、「這不是我要的答案」、「萬安演習很多人不知道，颱風要來卻全部的人都知道」、「不是應該停班停課讓人民提早一天進行防颱準備嗎？」、「ktv跟電影院先預約……」、「不可以放 明天還要看牙醫～」等。

不過也有一些網友表示「不管有沒有放假，只希望不要有人因為天災發生危險」、「來消暑一下~不然每天37、38度，冷氣費很貴餒」、「只希望下雨可以下在水庫裡~」、「希望颱風不要來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
氣唯一去年沒放颱風假 桃園網友賭「放假就發1500份雞排」 網瘋卡位
2024/07/23 12:41

氣唯一去年沒放颱風假 桃園網友賭「放假就發1500份雞排」 網瘋卡位
北北基宜放颱風假、綠島18:00起停班課！ 8/3停班停課看這裡
2023/08/03 16:17

北北基宜放颱風假、綠島18:00起停班課！ 8/3停班停課看這裡

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
8縣市颱風暴風侵襲機率破9成 氣象署：是否達颱風假持續觀察
2024/07/22 11:18

8縣市颱風暴風侵襲機率破9成 氣象署：是否達颱風假持續觀察
利奇馬颱風陸警解除 中南部仍須嚴防強降雨
2019/08/09 20:47

利奇馬颱風陸警解除 中南部仍須嚴防強降雨

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
暴風圈再擴大！凱米颱風陸警發布 新北、宜花東首當其衝
2024/07/23 11:42

暴風圈再擴大！凱米颱風陸警發布 新北、宜花東首當其衝
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播