台南竹溪水質變黑發臭 鳥友：連小白鷺都不來了

鳥友發現竹溪這幾天水質變黑，而且還發臭，環境丕變。（圖由鳥友謝其良提供）

2024/04/11 15:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市竹溪水質過去幾年還不錯，這1、2年來每況愈下，長期在竹溪進行鳥類觀察的鳥友發現，竹溪水域已經很久沒有鳥況了，這幾天水質變黑，而且還發臭，竟然連小白鷺、夜鷺等水鳥都不見了，整個環境生態全變了。

南市水利局表示，有關民眾反映竹溪水質變黑，經代操作廠商於今日上午檢測竹溪水質淨化場放流水，其水質懸浮固體物約3mg/L，溶氧為4.17mg/L，pH值為7.2mg/L，放流水質及河道水位也無異常情形，且維護期間未有影響魚群情形，推測水色偏黑原因為河道底層反射導致，該局將持續穩定操作，維持竹溪水質。

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另外，近期因竹溪水岸步道二期工程施工，竹溪橋附近或有可能擾動造成影響，但目前已大致完工，後續會持再觀察當地的生態環境。

鳥友謝其良表示，這幾天，他前往竹溪健康路至竹溪橋河段，走著走著，河水隱隱傳來腐臭味，而且水質污濁不見底也已一段時日了，與岸上洋紅風鈴木盛開的美景形成強烈反差。在過去幾年。竹溪水質還不錯，後來每況愈下，這1、2年逐漸變差，但還有一些水鳥，包括少見的彩鷸、池鷺等水鳥。

謝其良說，前年初，他在竹溪記錄到1對保育類野鳥彩鷸，而且持續定居在此，讓他驚喜不已，但現在都不見了。另外，先前每年都還會看到少見的冬侯鳥池鷺來此過冬，但在這1年內只看到牠停留1天，就飛走了，顯然池鷺也不喜歡這裡的環境。

他說，一直到這幾天，竹溪水質變得污黑，而且又發臭，生態丕變，不要說彩鷸、池鷺，連常見的小白鷺、夜鷺等水鳥都不來了。

鳥友指竹溪水質污濁已有一段時日，與岸上洋紅風鈴木盛開的美景形成強烈反差。（圖由鳥友謝其良提供）

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