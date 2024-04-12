綠委曝黃子佼緩起訴書內容 受害者最小12歲、涉殘忍虐行

藝人黃子佼持有7部兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發社會譁然。立委邱志偉（左二）、張雅琳（右二）、鍾佳濱（左一）、陳素月（右一）等12日召開記者會，呼籲法務部應當重新審視黃子佼的犯罪型態，針對其具體犯罪事證以及其過去所具兒少公益代言之社會形象，嚴懲其犯罪行為。（記者羅沛德攝）

2024/04/12 13:47

〔記者李文馨／台北報導〕藝人黃子佼因為持有7部兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發社會譁然。立委邱志偉等人今（12日）召開記者會指出，受害者年紀從12、13到17歲不等，內容更非外界認知的穿著清涼，而是涉及殘忍的虐行，呼籲法務部應當重新審視黃的犯罪樣態。對此，法務部檢察司回應，目前該案屬於職權送再議之罪，高等檢察署會盡快做出適當的司法判斷。

邱志偉表示，據其掌握的緩起訴書部分內容，發現黃子佼犯罪行為比新聞先前報導的還要離譜，其所持影像內容，受害者多屬國人，其年紀從12、13到17歲不等，內容更非外界認知的穿著清涼，而是涉及殘忍的虐行；且檢察官在緩起訴書內容也提到，觀看相關兒少影像，很可能激起對於兒少的犯罪行為，但卻僅因為審酌他沒有前科，影像予以銷毀，竟認定可予以緩起訴並寫1200字悔過書即可，這與社會觀念完全不符。

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立委鍾佳濱表示，今天社會的憤怒源自於此類犯罪事件是結構性犯罪，以黃姓藝人為例，購買記錄從2017年到2023年，再加上該平台的複雜購買方式與直播懺悔後仍購買影片，實在很難認同其行為是「一時失慮致罹刑章」，檢警應彰顯社會不容許此類縝密計劃參與者以「悔悟」二字開脫。

立委陳素月以今年1月美國警方查獲一起利用AI生成未成年不雅影像犯罪案件為例，嫌犯現今正面臨17項兒童性犯罪指控並羈押，保釋金高達150萬美元（約新台幣4756萬元）；她也指出歐美國家對持有兒少不雅影像者，都採取更嚴峻審理的態度，如法國可處5年有期徒刑和7.5萬歐元罰款；持有未成年性影像，也處以2年有期徒刑及3萬歐元罰款的懲罰。

立委邱志偉於會中也提出包括「嚴懲兒少性影像犯罪者」、「加重刑罰嚇阻犯罪」及「觸犯兒少性剝削條例者應強制治療」等三大訴求，呼籲法務部應該重新檢視黃子佼的犯罪事實，給予重懲以杜絕類似事件。

法務部檢察司專門委員紀致光表示，涉及個案的部分，在法律規範的法定刑之下，法務部予以尊重審度結果，然是否有不足確有討論空間，目前該案屬於職權送再議之罪，台北高等檢察署會盡快做出適當之司法判斷。

衛福部保護服務司潘英美科長亦表示，後續將會再針對「兒童及少年性剝削防制條例」構成要件再進行研議，針對刑責的部分，因考量刑法中亦有相關的規範，不僅是性隱私犯罪、妨害性自主等等，整體法條結構都會一併連動，例如：「無正當理由持有」若調高至3年以上，其他法條之罪責依照法理亦應調高，後續會偕同法務部共同評估研擬。

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民進黨藉立委邱志偉、張雅琳、陳素月、吳億沛、鍾佳濱等人今日上午在立法院召開「杜絕兒少性影像犯罪，支持司法嚴懲不縱放！」記者會。（記者李文馨攝）

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