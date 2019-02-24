高雄首例登革熱經擴大採檢出現「極可能病例」

2019-02-24 23:34

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市近年來首次2月初就出現本土登革熱確定病例，衛生局日前執行擴大採檢時，在首例工作地距離約30公尺處，發現高度疑似個案，進一步2次採血仍難以確認或排除，但2病例確有流行病學上相關性，而判定為「極可能病例」，並採高規格的防疫措施。

以往本土登革熱疫情多在5、6月入夏後才發生，但今年2月1日，高雄市前鎮區興邦里，出現首例登革熱確診病例，本月14日，前鎮區衛生所執行社區擴大採檢時，在瑞祥里確診病例工作地，距離約30公尺處，發現ㄧ名高度疑似個案。

衛生局疾管處說，這名個案是60多歲男性，他居住在前鎮區瑞華里，當日晚間民生醫院實驗室發布檢驗報告為PCR陰性、IgM陽性、IgG陽性，由接觸者轉為通報個案。本月21日2採檢驗結果仍為PCR陰性、IgM陽性、IgG陽性，綜合檢驗結果判定登革熱「極可能病例」。

疾管處說，這名病例出現發燒、肌肉痠痛等疑似登革熱症狀，但病患本身有重症肌無力的自體免疫疾病，以現有檢驗技術、標準無法確定或排除感染登革熱。

疾管處說，由於2例發病時間及工作地點都很相近，在流行病學上確有相關性，才判定為「極可能病例」，為求慎重，採確診病例相同高規格的防疫措施。

另高雄市新增境外確診個案1例，已是今年第8例，境外確診病例數較去年同期增加1.3倍，該境外確診案為鳳山區印尼籍女性移工。

疾管處表示，目前東南亞地區登革熱疫情嚴峻，感染者發病初期症狀不典型，不易鑑別診斷，且容易誤當為流感治療，籲請醫師看診時加強旅遊史、接觸史問診，運用快篩，並快速通報疑似個案，以便緊急防疫工作快速介入。

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