兒盟遭控查核不力致濫用志工 社家署：提醒志工蒐集多元資訊

立委邱志偉今在立院召開記者會指出，兒福聯盟因訪視、查核不確實，導致志工疑似為非弱勢家庭提供免費家教。（邱志偉辦公室提供）

2024/04/11 15:01

〔記者李文馨／台北報導〕兒福聯盟再爆爭議，立委邱志偉今（11）日在立院召開記者會指出，兒福聯盟因訪視、查核不確實，導致志工疑似為非弱勢家庭提供免費家教，呼籲衛福部應徹底稽查兒福聯盟相關機制，避免濫用志工事件再次發生；衛福部社家署回應，社工評估確實有時候會偏重訪視家庭成員，會透過教育訓練提醒社工訪談評估應蒐集多元資訊，了解個案是否符合資格。

邱志偉接獲前兒盟志工投訴，該匿名前志工指出，某次前往北市北投區某大樓提供免費家教，發先該家庭父母自費讓小孩學習鋼琴，卻使用兒盟免費資源替小孩補習，「小孩的琴藝甚佳，學習鋼琴的補習費用也不便宜，家教資源應該用在需要的家庭身上，而非排擠弱勢資源。」；志工更透漏，該名家長還私下向兒盟社工打聽，有無其他免費補助的可申請，事後向社工反應此事，卻遭冷淡回應。

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邱志偉質疑，社家署自2017年起針對兒少及家庭社區支持服務方案，近8年來提供地方政府及民間團體超過6億元的補助，且補助金額逐年遞增，今年補助金額更高達1億5千萬，但兒少悲劇卻不斷發生且資源遭濫用，又無足夠的監督機制；他呼籲衛福部主管機關在提供補助的同時，一定要盡到監督的角色，而非錢發下去就不用追蹤。

對於兒盟志工遭濫用，邱志偉向衛福部提出三點訴求：第一，增強學齡兒童到校訪視次數及教育單位交流，確保脆弱家庭案主資格未遭濫用；第二，加強督導用人機關管理，以避免志工遭濫用；第三強化宣傳志工申訴管道、資訊公開透明，盼能透過多方面監督、公開透明的申訴，讓社工及志工的資源能夠妥善分配。

衛福部社家署科長陳昭帆回應，確實有注意到社工在評估家庭狀況上，有時候會偏重訪視家庭成員，若能透過學校、鄰里長的交流，多元了解這個家庭的資訊，將能幫助社工做更正確的評估及判斷，未來將持續透過教育訓練、業務會議向社福中心的社工叮嚀、提醒與引導，往後進行訪視時要蒐集多元資訊。

衛福部社工司科長林雅雯坦言，依照志願服務法，兒福聯盟在辦理志工招募、訓練及輔導，需提報主管機關及目的主管機管備查，志願服務的運用單位也應當指定專人來督導志工，並提供志工申訴的管道，若志工反映無法獲得妥適處理才會向目的主管機管申訴。針對今日記者會訴求，社工司將持續宣導並加強申訴機制。

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