高雄訂「反登革熱日」 韓國瑜：若爆疫情「人怎麼進來？」

2019-03-20 19:24

〔記者方志賢／高雄報導〕氣候逐漸轉熱，為防範登革熱疫情，高雄市訂定每週三為「反登革熱日」，市長韓國瑜今天主持誓師大會時說，高雄市曾有上萬起登革熱病例紀錄，若再度疫情失控，「東西怎麼賣出去？人怎麼進來？」希望結合所有力量，一起反登革熱。

韓國瑜說，天氣變熱，很擔心登革熱疫情失控，所以就像當兵時週四有莒光日，高雄也訂出週三反登革熱日，希望拿出決心，絕對不能讓登革熱擴散，否則後果不堪設想。

韓國瑜說，觀光客到高雄，看到高雄污染還未解決，登革熱又失控，將嚴重打擊相關產業，他相當謹慎戒懼、非常擔心，今年協請民政局、各區區長、環保局清潔大隊，還有各義警義消來配合防疫，希望結合所有力量，一起反登革熱。

高雄市衛生局說，為防堵登革熱疫情進入社區，全力動員社區力量執行登革熱孳生源清除工作，以「分區、分級、分眾」加強防治宣導，落實清除戶內外積水容器，共同徹底清除環境髒亂，降低社區病媒蚊密度，遏止登革熱疫情發生。

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