機場別買這9樣東西！謹記「替代方案」能讓你省更多

2019-04-21 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕機場裡設立的商店琳瑯滿目，是許多旅客在等飛機時能打發時間的好去處，不過國外網站「Smarter Travel」近日就指出，有9種東西在機場買超虧，若旅客能事先準備或利用機場資源，反而能省下一些不必要的花費。

「Smarter Travel」網站整理出以下9樣東西，旅客不應該在機場購買，分別是免稅商品、紀念品、雜誌、頸枕、瓶裝水、餐廳、Wi-Fi、停車及換匯。

「Smarter Travel」表示，免稅商品雖然比市售價格便宜，但其實在網路上購買才是最優惠的選擇；而民眾要購買紀念品可以事先就在當地購買好，除非是機場限定款，否則價格一定比較貴；雜誌也是相同道理，民眾可以自己攜帶平時喜愛閱讀的書籍，就不用特地花錢。

生活用品方面，頸枕是長途旅行必備的物品之一，但到機場才買的話肯定會花比較多錢購得；瓶裝水也不需要購買，因為現場就有飲水機；若民眾肚子餓想吃東西，建議可以先在超市或路上買好再帶進機場吃，因為機場內的餐廳價位也偏高。

服務方面，很多機場沒有提供Wi-Fi，但民眾也不用急著購買，可以到貴賓休息室裡面或附近，連接免費的網路；機場的停車費用也高，民眾可以搭大眾交通工具或計程車，這樣出國時也不用煩惱；至於換匯的話，僅管機場換匯相當方便，但匯率卻比一般銀行差很多，建議可事前在一般銀行就換好。

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