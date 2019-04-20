頻頻出包！ 國泰航班起落架故障 乘客受困香港機場16小時

2019-04-20 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕昨日晚間，國泰航空一班由香港飛往紐西蘭的航班，飛行途中，機長發現信號顯示飛機起落架無法收回，緊急折返香港機場，導致該航班延誤將近16小時。

綜合媒體報導，此次出包航班原定於昨日晚間9點05分，由香港飛往紐西蘭奧克蘭，但延遲到晚間10點34分才起飛。然而凌晨12點24分，機長發現信號顯示起落架無法收回，為了乘客安全考慮，飛機馬上折返回香港機場進行維修。該航班最後延誤到今日中午12點42分才起飛，足足延遲了將近16小時。

航班返回香港機場後，部份乘客在國泰航空的安排下，被安排入住飯店，其他乘客則在機場貴賓室休息，或得到來回交通費用返家休息。

國泰航空近年因管理不善，原本能擠進「全球最佳航空公司排航榜」前3名，如今幾乎要跌出前10名，出包次數更是越來越多。同一天早上，國泰航空就已經有一班由北京飛往香港的航班，延遲將近5小時。該航班原訂於早上10點出發，卻因為「電腦故障、飛機漏油、目的地天氣狀況不佳」等種種原因，不斷延遲起飛，最後終於在當日下午3點51分起飛。

國泰航空對此回覆表示，該航班在例行檢查時，發現左翼機件燃油外漏，必須馬上維修。飛機維修完畢後，卻因香港天氣惡劣，加上大面積航空交通流量管制實施，所以才增加延誤時間。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/