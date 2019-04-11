新加坡機場沒有極限！ 世界最高絕美「雨漩渦」4月開幕

新加坡樟宜機場今年全新進化，新地標「星耀樟宜」結合室內森林、休閒設施以及購物商場。（翻攝自Jewel Changi Airport）

2019-04-11 11:28

〔影音新聞／綜合報導〕新加坡樟宜機場，連續6年蟬連世界最佳機場冠軍，轉機或者到新加坡旅遊，許多人也將這個機場列為觀光必去景點，今年4/17機場更將盛大開幕劃時代的新地標「星耀樟宜」。星耀樟宜由知名設計師薩夫迪（Moshe Safdie）設計，以新加坡「花園城市」為靈感，外觀是獨特玻璃屋頂加上鋼材設計，內部巧妙結合室內花園與購物商場，還有各種休閒設施，保證能讓人盡興而歸。

室內兩大主打設施位於星耀樟宜的正中心，分別是森林谷以及雨漩渦。森林谷是新加坡規模最大的室內植物展示地之一，種有2000多棵樹木以及10萬多株灌木，還有兩條主題步道，把機場直接變成植物園。雨漩渦則位於森林谷中心，高達40公尺，是世界最高的室內瀑布。白天可以欣賞水幕從天空落下的美景，晚上則有水舞聲光秀表演，讓人從早到晚都能擁有極致感官享受。除了這些以外，星耀樟宜裡還有日本以外唯一一家寶可夢中心，喜歡寶可夢的朋友不用跑到日本，也能在這裡買到正版的周邊商品。4/11-4/16星耀樟宜開放預約參觀，有興趣的朋友不妨先去看看吧！

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