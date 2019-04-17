62萬稀有紅龍魚掛脖闖海關 男子遭捕罰471萬

男子將62萬紅龍魚直接掛脖子，試圖闖海關遭捕。（圖擷自Australian Border Force臉書）

2019-04-17 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕想帶稀有紅龍魚直闖海關，男子竟出奇招，大喇喇將於紅龍魚掛在脖子上，讓海關人員紛紛看傻了眼，當場攔下該名男子，此舉恐面臨10年刑期，抑或是21萬澳幣（約台幣471萬）的罰鍰，可謂得不償失。

綜合外媒報導，34歲的越南籍男子從馬來西亞出發，在澳洲阿德萊德機場準備入境時，被海關人員發現他脖子上掛有一條活跳跳的魚，由於涉嫌非法進口活魚，男子隨即就遭警方逮捕，男子目前已交保，將於下個月15日出庭受審。

澳洲邊防部隊（Australian Border Force）表示，該條魚精農業和水資源部門鑑定過後，確認是瀕臨絕種的魚類「亞洲紅龍」，但由於非法進口外來動物可能會帶來病蟲，對澳洲本土生物造成危害，所以這條亞洲紅龍糾會被安樂死。

澳洲邊防部隊總監列比其（Brett Liebich）說，據澳洲法律，野生動物貿易的違法行為，最高恐面臨10年徒刑，最高罰款210,000美元，公司最高罰款為21萬澳幣（約台幣471萬）。

據了解，亞洲紅龍為古代魚種，因有硬骨魚類原始特徵，故價格珍貴，市場交易價格可達2萬美元（約台幣62.2萬元），常被當成是觀賞魚飼養。

澳洲邊防部隊表示，外來種恐危害本土生物，該條紅龍魚將會被安樂死。（圖擷自Australian Border Force臉書）

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