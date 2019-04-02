黃敏惠就職百日秀施政彩蛋 食品加工廠投資2億進駐

2019-04-02 13:32

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市長黃敏惠就職滿100天，今天上午率市府一級主管開記者會，報告7大施政成果，其中嘉義市有9成為服務業，除辦理活動、吸引人潮，也聘請業師開課、扶植青年創業打造百大品牌經濟，湖子內區段徵收的都市計畫「乙種工業區」，已有從事海產食品加工的上達貿易有限公司，提出2億元投資案，上月7日通過都市設計審查委員會審議，將進駐設廠，預估可提供120個就業機會。

黃敏惠致詞說，回顧這100天，要打造「彩色的嘉義市」，為在競爭環境突破，嘉義市找到人文城市的特色，藉由辦理在地特色的大型活動，如重現嘉義市木都歷史風華，此外生活機能、教育及托育相關配套，希望留下人才。

黃敏惠說，尤其教育是嘉義市發展的根本，要維持優質教育品質，降低班級人數、增加教師比例，因此108學年度國小新生以每班27人編班、國中新生29人，並逐年調降，此外今年也將增聘國小教師25人、幼兒園教師23人，增加教師就業率、讓老師有保障。

黃敏惠今並宣布國中、國小教室每班裝設2台冷氣、2台空氣清淨機，經費將近2億元，10日嘉義市議會召開臨時會將提出追加減預算案。

黃敏惠還展現包括舉辦大型活動、刺激假期經濟，結合多元行動支付服務推動「嗶！經濟」已有58間店家可提供多元行動支付服務，另整合醫療與長照資源，要建立完整社區整體照顧服務體系，以及托育、托嬰補助跟生育津貼的落實發放，跟營造友善托育環境。

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