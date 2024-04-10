為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

彰化4月雪！油桐花提前盛開 邊賞花邊體驗文史和美食

彰化縣八卦山脈油桐花賞花期比桃竹苗地區提早了半個月，縣府邀請全國遊客，搶先來彰化欣賞這場白色盛宴。（彰化縣文化局提供）

彰化縣八卦山脈油桐花賞花期比桃竹苗地區提早了半個月，縣府邀請全國遊客，搶先來彰化欣賞這場白色盛宴。（彰化縣文化局提供）

2024/04/10 20:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕4月美麗的春天，彰化縣迎來了一年一度的花季盛事，繼黃花風鈴木、苦楝花、蜀葵花、花旗木、木棉花綻放後，油桐花也隆重登場，為彰化披上一層雪白的浪漫，油桐花賞花期比桃竹苗地區提早了半個月，彰化縣政府邀請全國遊客搶先來彰化欣賞這場白色盛宴。

油桐花的花語有情竇初開、初戀、愛情、戀愛，以其純潔的白色和淡雅的香氣迷人，每年4月下旬到5月上旬為盛開期，花期1到3週。

彰化八卦山脈油桐花4月上旬就開始綻放迎賓，縣府結合多個公所及社區，於八卦山脈芬園鄉挑水古道，以及員林市藤山步道等賞花景點，準備了一系列桐花祭活動，4月13日起到4月28日為期2週，讓遊客能夠近距離欣賞美麗桐花，更有機會透過各種互動體驗，深入了解彰化豐富的文化與歷史。

縣府指出，今年的桐花祭活動重點包括伯公祭儀、「不插電音樂演出」的桐花饗宴、挑水古道實境解謎、桐遊小旅行及桐花市集等，讓遊客在賞花之餘，也能享受到滿滿的文化饗宴。「桐聚道」活動將在地食材與桐花美景相結合，提供遊客獨特的餐飲體驗。「挑水趣味體驗」與「桐花之夜」等活動，則將為遊客帶來難忘的記憶。

為了讓更多遊客能夠輕鬆到達賞花地點，縣府特別安排了接駁車服務，便於遊客從彰化火車站出發，直達賞花現場。縣長王惠美邀請全國遊客，在這春暖花開的季節，來彰化共享這場浪漫的油桐花盛宴，一同感受春天的美好及生機。

油桐花的花語有情竇初開、初戀、愛情、戀愛，以其純潔的白色和淡雅的香氣迷人。（彰化縣文化局提供）

油桐花的花語有情竇初開、初戀、愛情、戀愛，以其純潔的白色和淡雅的香氣迷人。（彰化縣文化局提供）

彰化八卦山脈油桐花綻放迎賓。（彰化縣文化局提供）

彰化八卦山脈油桐花綻放迎賓。（彰化縣文化局提供）

今年彰化油桐花祭的「桐聚道」活動，更是將在地食材與桐花美景相結合，提供遊客獨特的餐飲體驗。「挑水趣味體驗」與「桐花之夜」等活動，則將為遊客帶來難忘的記憶。縣府邀請全國遊客，搶先來彰化欣賞這場白色盛宴。 （圖彰化縣文化局提供）

今年彰化油桐花祭的「桐聚道」活動，更是將在地食材與桐花美景相結合，提供遊客獨特的餐飲體驗。「挑水趣味體驗」與「桐花之夜」等活動，則將為遊客帶來難忘的記憶。縣府邀請全國遊客，搶先來彰化欣賞這場白色盛宴。 （圖彰化縣文化局提供）

今年彰化桐花祭活動重點包括伯公祭儀、「不插電音樂演出」的桐花饗宴、挑水古道實境解謎、桐遊小旅行及桐花市集等，讓遊客在賞花之餘，也能享受到滿滿的文化饗宴。（彰化縣文化局提供）

今年彰化桐花祭活動重點包括伯公祭儀、「不插電音樂演出」的桐花饗宴、挑水古道實境解謎、桐遊小旅行及桐花市集等，讓遊客在賞花之餘，也能享受到滿滿的文化饗宴。（彰化縣文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
飄「雪」了！八卦山桐花紛飛鋪雪白花毯 漫步林間超浪漫
2024/04/10 12:26

飄「雪」了！八卦山桐花紛飛鋪雪白花毯 漫步林間超浪漫
揮別登革熱！古坑荷苞山桐花爆開 4/13邀賞4月雪
2024/04/10 15:09

揮別登革熱！古坑荷苞山桐花爆開 4/13邀賞4月雪

徜徉De Beers 非凡創藝之旅
嘉市桐花季週六日登場 油桐花、石斛蘭盛開
2024/04/10 15:56

嘉市桐花季週六日登場 油桐花、石斛蘭盛開
桐花祭！美好彰化幸福「桐」遊 有5景點4大亮點
2024/04/10 16:30

桐花祭！美好彰化幸福「桐」遊 有5景點4大亮點

廚房紙巾遇高溫溶出毒？ 達人教你如何選
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播