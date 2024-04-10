彰化4月雪！油桐花提前盛開 邊賞花邊體驗文史和美食

彰化縣八卦山脈油桐花賞花期比桃竹苗地區提早了半個月，縣府邀請全國遊客，搶先來彰化欣賞這場白色盛宴。（彰化縣文化局提供）

2024/04/10 20:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕4月美麗的春天，彰化縣迎來了一年一度的花季盛事，繼黃花風鈴木、苦楝花、蜀葵花、花旗木、木棉花綻放後，油桐花也隆重登場，為彰化披上一層雪白的浪漫，油桐花賞花期比桃竹苗地區提早了半個月，彰化縣政府邀請全國遊客搶先來彰化欣賞這場白色盛宴。

油桐花的花語有情竇初開、初戀、愛情、戀愛，以其純潔的白色和淡雅的香氣迷人，每年4月下旬到5月上旬為盛開期，花期1到3週。

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彰化八卦山脈油桐花4月上旬就開始綻放迎賓，縣府結合多個公所及社區，於八卦山脈芬園鄉挑水古道，以及員林市藤山步道等賞花景點，準備了一系列桐花祭活動，4月13日起到4月28日為期2週，讓遊客能夠近距離欣賞美麗桐花，更有機會透過各種互動體驗，深入了解彰化豐富的文化與歷史。

縣府指出，今年的桐花祭活動重點包括伯公祭儀、「不插電音樂演出」的桐花饗宴、挑水古道實境解謎、桐遊小旅行及桐花市集等，讓遊客在賞花之餘，也能享受到滿滿的文化饗宴。「桐聚道」活動將在地食材與桐花美景相結合，提供遊客獨特的餐飲體驗。「挑水趣味體驗」與「桐花之夜」等活動，則將為遊客帶來難忘的記憶。

為了讓更多遊客能夠輕鬆到達賞花地點，縣府特別安排了接駁車服務，便於遊客從彰化火車站出發，直達賞花現場。縣長王惠美邀請全國遊客，在這春暖花開的季節，來彰化共享這場浪漫的油桐花盛宴，一同感受春天的美好及生機。

油桐花的花語有情竇初開、初戀、愛情、戀愛，以其純潔的白色和淡雅的香氣迷人。（彰化縣文化局提供）

彰化八卦山脈油桐花綻放迎賓。（彰化縣文化局提供）

今年彰化油桐花祭的「桐聚道」活動，更是將在地食材與桐花美景相結合，提供遊客獨特的餐飲體驗。「挑水趣味體驗」與「桐花之夜」等活動，則將為遊客帶來難忘的記憶。縣府邀請全國遊客，搶先來彰化欣賞這場白色盛宴。 （圖彰化縣文化局提供）

今年彰化桐花祭活動重點包括伯公祭儀、「不插電音樂演出」的桐花饗宴、挑水古道實境解謎、桐遊小旅行及桐花市集等，讓遊客在賞花之餘，也能享受到滿滿的文化饗宴。（彰化縣文化局提供）

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