桐花祭！美好彰化幸福「桐」遊 有5景點4大亮點

油桐花在八卦山脈綻放了，在雪白浪漫的花季，歡迎國人來彰化讓自己「心花怒放」。（記者湯世名攝）

2024/04/10 16:30

〔記者湯世名／彰化報導〕油桐花在八卦山脈綻放了，在雪白浪漫的花季，彰化縣政府聯合彰化市公所等單位，今天在芬園鄉挑水古道舉辦宣傳活動，縣長王惠美表示，「桐花祭～美好彰化幸福桐遊」將從13日起至28日辦理，歡迎國人來彰化走走，讓自己「心花怒放」。

王惠美表示，今年桐花祭系列活動將在芬園鄉挑水古道、德興社區、一東寮客庄、彰化市福田社區、員林市藤山步道5處賞桐景點舉行，不僅有伯公祭儀、實境解謎、桐遊小旅行、桐花市集等等，還有4大亮點，首先是「桐聚道」，彰化在地青年結合桐花盛開，並利用在地食材來呈現美味餐點；其次是「挑水趣味體驗」，民眾以扁擔挑起水桶，走在「挑水古道」上，體驗先人的辛苦。

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第3個是「桐花之夜」，舉辦3場大型桐花之夜晚會，20、21日晚間7點，在芬園寶藏寺由「即將成真火舞團」及「唐美雲歌仔戲團」兩大表演團體演出；另外，28日晚間7點半在員林市圓林園，有懷舊金曲演唱會，邀請黃仲崑、葉璦菱、沈文程等知名歌星輪番演唱，以上3場表演都免票入場；第4個是「桐花同樂串聯集章」，結合縣內賞桐景點、桐花之夜活動，集章兌換限量野餐墊。

文化局表示，今年系列活動內容有開幕式暨伯公祭儀、挑水趣味體驗、桐花饗宴－不插電音樂演出、挑水古道實境解謎、挑水桐聚道、桐花同樂－串聯集章、桐花古道市集、桐花小旅行、德興社區一同賞桐去、白色油桐浪漫白頭牽手桐遊、客底遊員林相遇桐樂會、桐心協力賞桐遊童趣、騎單車童言桐語遊客庄、桐遊彰化客庄小旅行1日遊、賞桐接駁車等14場活動。

為服務搭乘大眾運輸的遊客到八卦山賞桐花，縣府安排接駁車，沿途停靠日月山景農場-福田賞桐園區-螢光橋-挑水古道，日期為20、21、27、28日，每天上午8點30分至下午4點，於彰化火車站發車，班距約60分鐘；車票採1日券方式，每站均可現場購買，每張20元，當日不限次數搭乘。

彰化縣政府聯合彰化市公所等單位，今天在芬園鄉挑水古道舉辦桐花宣傳活動。（記者湯世名攝）

彰化縣長王惠美歡迎國人到彰化賞桐花。（記者湯世名攝）

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