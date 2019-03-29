賴嘉市演講 黃敏惠到場

2019-03-29

〔記者丁偉杰、洪瑞琴／綜合報導〕角逐民進黨總統初選的前行政院長賴清德，昨天晚間應邀到嘉義市扶輪社以「壯大台灣」為題演講，受到在場約二、三百人熱情歡迎。國民黨嘉義市長黃敏惠也到場，兩人互動表現出好交情，被解讀為賴問鼎二○二○總統，拉攏藍營縣市首長意味。

黃敏惠受訪說，與賴清德在國民大會、立法院共事過，算是老朋友，被問及賴清德投入民進黨總統初選一事，黃表示，「肯為台灣付出努力的人，都為他加油！」

賴清德則表示，他擔任立委時，是立院最大的跨黨派次級團體厚生會長，與黃敏惠等人不分黨派推民生法案，黃的夫婿也是醫師，外界可能不知道，他與黃敏惠夫妻感情很好。

賴步入會場前，面對媒體堵訪，賴表示，蔡總統出訪還未返國，他暫停競選活動，此演講為不公開行程。

賴清德表示，演講內容主要是呼應扶輪社的性質，分享從國代、立委、市長到院長時服務公益經驗，鼓勵大家熱心公益，讓社會良善循環，例如二○一四年競選連任台南市長期間，將競選經費捐款捐給「伯利恆文教基金會」蓋早療中心，以及卸任院長後，幫助台南「○二○六」地震重傷截肢的洪家益上臉書直播賣台南番茄，一起關懷他們重建生活，「大致上就差不多這些內容」。

至於總統蔡英文返國後，賴清德的公開活動，親近幕僚表示，今日「復出」首場公開活動，將於上午到台北南港展覽館參訪智慧城市展，並接受媒體訪問；下午到誠品書局發表新書《用行動帶來希望》。

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