總統就職典禮台南市長鬧雙胞？網友：黃偉哲眉毛超好認
2024/05/20 18:42
〔記者王姝琇／台南報導〕台南市長黃偉哲今日北上出席第16屆正副總統就職典禮，現場與新任環境部長彭啟明俏皮自拍，臉書發文「猜猜哪位才是黃偉哲？」
日前彭啟明參加直播節目網友不斷留言以為「黃偉哲來了」，笑稱彭啟明是「年輕版台南市長」，身為台南女婿的彭啟明表示，被誤認為黃偉哲很開心，也期待有天能夠和真正的市長合體，今天觀禮現場終於如願相見歡。黃偉哲展現趣味的一面大玩自拍，有網友表示，相似度很高「簡直雙胞的」，也有持不同意見表示「市長的眉毛超好認」，逗趣內容成為就職典禮幕後趣味花絮。
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黃偉哲臉書也發文細數在蔡英文總統8年帶領下，台灣推動「5+2產業創新計畫」、「6大核心戰略產業」以及前瞻基礎建設計畫。台南也在沙崙智慧綠能科學城、南科半導體聚落及國網雲端資料中心等發展，與周邊科學園區互相鏈結，相信南台灣將是亞太地區雲端服務重要節點，也是創新經濟發展核心區。
黃偉哲提到，新任的賴清德總統與蕭美琴副總統，與台南淵源無比深厚，期待賴總統率領的執政團隊，繼續帶領台灣繼續大步向前，也為南台灣帶來更多的發展。
黃偉哲指出，1624年台灣從台南出發，也是台南與世界貿易展開交流的時刻，2024年是台南400，適逢第16屆正副總統就職，就職晚宴也特別選定於台南接待國內外賓客，別具意義。藉此提醒大家，展現能量、散發自信，向全世界介紹台灣，邀請全世界與台灣交陪。