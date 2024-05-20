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總統就職典禮台南市長鬧雙胞？網友：黃偉哲眉毛超好認

台南市長黃偉哲今天在總統就職典禮現場與新任環境部長彭啟明自拍，臉書發文：「猜猜哪位才是黃偉哲」？（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲今天在總統就職典禮現場與新任環境部長彭啟明自拍，臉書發文：「猜猜哪位才是黃偉哲」？（台南市政府提供）

2024/05/20 18:42

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市長黃偉哲今日北上出席第16屆正副總統就職典禮，現場與新任環境部長彭啟明俏皮自拍，臉書發文「猜猜哪位才是黃偉哲？」

日前彭啟明參加直播節目網友不斷留言以為「黃偉哲來了」，笑稱彭啟明是「年輕版台南市長」，身為台南女婿的彭啟明表示，被誤認為黃偉哲很開心，也期待有天能夠和真正的市長合體，今天觀禮現場終於如願相見歡。黃偉哲展現趣味的一面大玩自拍，有網友表示，相似度很高「簡直雙胞的」，也有持不同意見表示「市長的眉毛超好認」，逗趣內容成為就職典禮幕後趣味花絮。

黃偉哲臉書也發文細數在蔡英文總統8年帶領下，台灣推動「5+2產業創新計畫」、「6大核心戰略產業」以及前瞻基礎建設計畫。台南也在沙崙智慧綠能科學城、南科半導體聚落及國網雲端資料中心等發展，與周邊科學園區互相鏈結，相信南台灣將是亞太地區雲端服務重要節點，也是創新經濟發展核心區。

黃偉哲提到，新任的賴清德總統與蕭美琴副總統，與台南淵源無比深厚，期待賴總統率領的執政團隊，繼續帶領台灣繼續大步向前，也為南台灣帶來更多的發展。

黃偉哲指出，1624年台灣從台南出發，也是台南與世界貿易展開交流的時刻，2024年是台南400，適逢第16屆正副總統就職，就職晚宴也特別選定於台南接待國內外賓客，別具意義。藉此提醒大家，展現能量、散發自信，向全世界介紹台灣，邀請全世界與台灣交陪。

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