賴清德嘉義市扶輪社演講 黃敏惠到場

2019-03-28 20:31

〔記者丁偉杰／嘉報導〕角逐民進黨總統初選的前行政院長賴清德，今晚應邀到嘉義市扶輪社以「壯大台灣」為題演講，國民黨嘉義市長黃敏惠也到場，兩人互動表現出好交情，被解讀為賴問鼎2020總統，拉攏藍營縣市首長意味。

賴清德在步入會場前，面對媒體堵訪時表示，蔡英文總統出訪還未返國，他暫時停止競選活動，此演講為不公開行程，對於外界的問題，將在明天的新書發表記者會上說明。

黃敏惠受訪說，她常受邀參加社團活動，與賴清德曾在國民大會、立法院共事過，算是老朋友，同台參加活動很自然的事；被問及賴清德投入參選一事，她表示，「肯為台灣付出努力的人，都為他加油！」

賴清德今晚6時許抵達嘉義市寬悅花園酒店出席嘉義扶輪社64週年社慶暨嘉義地區扶輪社聯合例會進行專題演講，受到在場約2、300位人士熱情歡迎，席間有不少賴清德粉絲爭相與他合影留念，並拿新書給他簽名，賴來者不拒。

賴清德說，他擔任立委時，是立法院最大的跨黨派次級團體厚生會長，與黃敏惠等人不分黨派推民生法案，黃的夫婿也是醫師，外界可能不知道，他與黃敏惠夫妻感情很好。

賴演講時，細數擔任國大代表、立委、台南市長等公職以來為關心弱勢，務實提出方法為民眾解決問題，讚揚台灣社會充滿愛心，大家一同努力打拚，國家一定會越來越進步

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