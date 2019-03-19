自行車道放羊 「牧羊人」任由粒粒羊屎散落

2019-03-19 12:23

〔記者王駿杰／竹市報導〕市區怎麼會有牧羊人？新竹市千甲里的頭前溪自行車道是民眾運動、休閒勝地，竟有男子手持拐杖，騎機車領著數十頭羊到該處放牧，只見一群羊在空曠草地散步、奔跑，還一邊啃食野草，畫面令人心曠神怡；不過有民眾反映，該男溜完羊後，在自行車道上留下粒粒羊屎，實在很噁心，直呼這名牧羊人「沒公德心」。

新竹市環保局指出，會請動保所人員先行了解，對飼主進行規勸，提醒別汙染路面。據「廢棄物清理法」規定，家畜在道路或其他公共場所便溺，可處1千2百元以上、6千元以下罰緩。

另外，環保局說，有民眾質疑放羊行為市府會汙染附近水源，污染要有排入水體的事實，目前看不出來有此情形。

竹市動物保護及防疫所指出，放羊行為如同遛狗，尚無明確規範，僅有針對兇猛特殊犬種外出須配戴嘴套、繫牽繩，中南部也常有民眾放牛放羊，不過飼主須在旁控制陪同，才能避免造成他人困擾。

有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，指最近常看見一名男子在當「牧羊人」在頭前溪自行車道附近放羊，不過這名牧羊人離開後，卻沒將羊隻的排泄物清理乾淨，反任憑一粒粒羊屎散落在自行車道上，使路過民眾只能「繞屎而行」，呼籲該名男子要有公德心。

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