基隆外木山增設自行車道 串接大台北

2019-03-08 23:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆外木山濱海步道，號稱北部最美的自行車道，北海岸暨觀音山風景區管理處與基隆市政府合作，增設海興游泳池至九兄弟厝間自行車步道，從外木山海埔新生地一直串連到萬里，今年底完工。

基隆情人湖、外木山沿海廊帶及和平島2015年由北觀處接管，東側的和平島公園完成整建，重新開放，市府也向觀光局爭取，加強西側外木山和情人湖觀光廊帶的設施，北觀處除了將海埔新生地規劃為貨櫃市集外，也要將自行車步道串接起來。

市府工務處養護工程科長簡翊指出，外木山已有3公里的濱海步道，天晴時步道休閒人潮不斷，這次要闢建海興游泳池至九兄弟厝之間自行車兼人行步道，銜接到原有濱海步道，以後可以從外木山海埔新生地的貨櫃市集，一直串接到新北市的萬里，預計在今年底完工。

交通旅遊處長李綱說，外木山海岸保存有天然海岸，一側有開闊的海岸景觀，一側是高聳的單面懸崖，晚上可以看海面漁火點點，這條自行車道將是北台灣最有魅力的步道。北觀處未來將在貨櫃市集設自行車租借站，希望可以甲地借、乙地還，讓民眾來休閒更有趣。

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