小六生裸聊遭側錄威脅 南市社會局籲網路交友切記「三不四要」

南市社會局提醒兒少及家長，網路交友謹記「三不四要」原則。 （南市社會局提供）

2024/07/05 13:34

〔記者蔡文居／台南報導〕隨著智慧型手機及網路普及，每年暑假是兒少最容易因好奇而陷入數位性暴力的危機，南市最近就發生一名小六生被網友誘騙裸聊，遭側錄威脅，社會局特別提醒兒少及家長，使用手機和網路資源時要建立防護好習慣，謹記「三不四要」原則。

南市社會局表示，「三不」包括不拍攝私密部位、不分享裸露照片、不隱忍惡意威脅；若不慎遇到私密照片外流時，也記得「四要」要求助、要蒐證、要報警、要移除，並可向性影像處理中心尋求協助下架性私密影像。

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根據南市社會局統計，南市今年1至6月共受理139件兒少性剝削案件，其中有122件為兒少私密影像散布案件，佔近9成之多；而案件約有6成是運用社群網站、通訊軟體或其他網路平台犯罪。

南市社會局家防中心近期即接獲一名小六生小諭（男），在社群軟體LINE被不明人士加入好友，小諭禁不住對方一再要求，同意對方視訊裸聊，沒想到竟遭對方側錄存檔，並威脅小諭匯款到指定帳號，不然就要將其影片散布至網路上。

社會局表示，小諭情急之下向爸爸求救、報警，並由社工人員陪同製作筆錄，最後警方依「兒少性剝削防治條例」移送地檢署偵辦。後續由社工持續關懷及提供法律、心理諮商等協助。

社會局呼籲，去年性暴力犯罪防制四法修正，透過專章保護、加重罪責及強化被害人保護配套措施，其中使兒少被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為的性影像案件，最高可處10年以下有期徒刑，若加以散布可處7年以下有期徒刑，而無正當理由持有兒少性影像可處1年以下有期徒刑，若兒少不幸成為被害人，請勇於撥打110、113保護專線或向「性影像中心」諮詢求助。

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