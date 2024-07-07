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他推聚會「1台式美食」冷的也好吃！網搖頭：吃起來不方便

原PO建議把油飯當成下午茶，網友卻不買單。示意圖。（資料照）

原PO建議把油飯當成下午茶，網友卻不買單。示意圖。（資料照）

2024/07/07 23:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕公司、企業聚會與開會多，幾乎離不開披薩炸雞等食物。一名網友在論壇分享，聚會通常都會點炸雞、披薩，但只要冷掉都不好吃，且還比較貴，珍珠奶茶的珍珠放久了也會有點爛爛的，因此讓原PO好奇，「如果是油飯，出現在聚會中會讓眾人興奮嗎？」。貼文曝光，網友覺得下午吃油飯很奇怪，「油飯超怪的吧，吃起來不方便」。

網友近日在PTT論壇發文，認為如果把聚會中常吃的炸雞或披薩換成油飯，會不會比較受到歡迎，「畢竟除了麵包外，便宜、好保存、冷掉還能吃，又有飽足感的食物好像不多」，如果是珍珠奶茶，珍珠放久了也會有點爛爛的，因此讓原PO詢問網友，「如果在下午茶或是聊天聚會中，端出的是油飯，不論男女老少，看到會開心的嗎？」。

另外，原PO還指出，畢竟油飯就算放太久冷掉，飯粒依舊QQ的，且香菇也能帶出香氣，非常好吃，若在聚會中端出油飯，會不會眾人尖叫，「有油飯耶！」。

貼文曝光，多數網友都不推，認為油飯不該出現在下午茶時間，「好吃高熱量，需要多一點時間消化」、「喜歡但不會常吃」、「它比較適合當正餐，雖然也不健康」、「油飯超爛」、「喜歡吃，但熱量太高無法吃多」、「是會讓人翻白眼的點心」、「油飯是點心嗎？不是主食？」、「聚會只想吃精緻小點，油飯太粗飽」、「聚會看到油飯會沒食慾」。

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