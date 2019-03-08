嘉義出現「彩虹自行車道」 網友直讚：全台最美

2019-03-08 20:09

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣馬稠後產業園區已有廠商進行徵才，預計8月開始營運，園區結合觀光、休閒，設計「策馬橋飛輿自行車道」，最近晚間試燈，彩虹色的燈光吸引許多攝影愛好者前往拍攝，網友好期待能在「最美的自行車道」騎車，嘉義縣府預定等園區公共設施完竣驗收後才會通車，預計今年10月啟用。

馬稠後產業園區位於鹿草鄉，台82線祥和交流道旁，園區發展構想為「生產、生活、生態」三生並重，定位為生態與科技兼具的「智慧型科技綠園區」，因此納入區域生活與景觀生態的構想，要創造園區員工與區域居民樂活休閒運動的環境，在產業園區內以4億元經費建置「策馬橋飛輿自行車道」，有鋼拱橋式造型，總長1703公尺，可讓園區變成休閒運動去處。

「策馬橋飛輿自行車道」在馬稠後產業園區上空繞行，造型特殊，晚間橋身、車道則有多種色彩呈現，許多民眾都稱為「彩虹自行車道」，空拍攝影師黃一盛最近用空拍機拍攝馬稠後園區及自行車道製作成影片，許多民眾看到都非常期待開放時間，「一定要騎看看這條最美的自行車道」。

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