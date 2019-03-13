哇！廁所變小劇場 宜蘭復興國中獲頒教育部金釆奬特優

2019-03-13 09:44

〔記者林曉雲／台北報導〕學校閒置廁所活化改造為「星光實驗劇場」，宜蘭縣復興國中獲得教育部肯定「金釆奬一般建築空間特優」，新北市三重高中老師段致平，開墾校內荒地串起全校所有人，則獲得教育部肯定「校園老空間新故事徵集特優」。

為鼓勵學校創意促進校內空間活化之再生使用，帶動社區資源活用，並檢視自身校園與社區歷史，挖掘學校特色與文化資源，以有效保存在地集體記憶，建立具有在地特色與歷史深度的校園環境與特色課程，教育部國教署舉辦「中小學校園空間活化再生大獎」頒獎。教育部范巽綠政務次長、立法院教育及文化委員會吳思瑤委員、國教署長彭富源，以及任內推動活化校園空間的前國教署長邱乾國參事出席頒獎典禮，肯定並感謝所有致力校園空間活化的伙伴。

國教組中小學組長武曉霞表示，為使校園的活化不再侷限於建築，這次大獎之「校園空間金采獎」分為一般建築空間、開放空間及歷史空間，透過這樣的獎項分組，引導學校多元辦理校園空間活化及對文化資產的重視，自64所參賽學校中，選出2所特優及9所優等學校，從得獎學校案例看見學校勇於實踐校園空間活化改造。

宜蘭縣復興國中把閒置廁所活化改造為「星光實驗劇場」，20年前成立全台第一個國中專業劇團「少年劇團」，積極推廣戲劇教育，並發掘舞蹈潛力孩子成立舞蹈團隊，教育部肯定學校對於空間的活化運用，校內表演藝術教師共同發想、觀察與討論，並徵詢專家學者後，透過減法美學的概念活化進行大改造，透過優化空間藝術，搭配表演藝術課程的進行，以及各項展演活動的舉辦，扎根學生美感素養能力、提高學習興趣，增強學習效果。

新北市立三重高中老師段致平，發願要用校園的一塊荒地來串起學校中的所有人，從幼兒園、特教班、國中部至高中部，串聯整個學校的教職人員，讓所有人因為這片土地而緊密得凝聚在一起。每天課餘及假日時間整理，從挖石頭、整地、除草、鬆土、施肥、撒種、澆水等，段老師從獨自摸索，到後來帶領班級參與，並邀請學校幼兒園的「小天使」，每天來他的菜園，幫他拔草，看他捉菜蟲；也讓害怕上學的學生下田拔草、捉菜蟲，讓學生開始愛上學，到菜園收成時，帶領全班在菜園為幼兒園和特教班舉辦一場菜園音樂會，讓師生共同領悟大自然的美好。

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