教部砸13億 加碼留高中生

2019-03-12

〔記者林曉雲、蔡亞樺、黃以敬／台北報導〕出國留學越來越熱，教育部統計，我國學生一年出國進修人數已破四萬，創下十年新高；其中赴中國讀大學和碩博士人數，從二○一一年一四三三人，增到二○一七年二五六七人，但占比仍僅約六％，遠不如美國為最大宗，每年上萬人赴美求學，其次是日本、澳洲、英國等較熱門。

高中生出國 5年成長5成

但統計凸顯另一警訊，高中生出國升學也逐年增加，過去五年成長逾五成，尤其傳統高中名校畢業生出國明顯增加，北一女從二○一五年三十一人出國，去年增至五十八人；台師大附中二○一五年二十六人出國，去年增至四十七人；中山女中也由十六人增至二十二人；建中二○一五年僅二十九人次申請錄取外國大學、八人選擇出國，前年增至十九人出國，去年申請錄取外國大學更倍增到一百二十二人次。

台中一中二○一五年五人出國，但去年倍增到二十一人。台南一中則從四人增至十人。

各國搶招 國內大學壓力大

今年招生季，面臨香港、日本、新加坡等地更多大學來台招生並祭出高額獎學金，香港學校還比照台灣將學測採計降為四科，中國則再放寬我國學生申請門檻，只要語文、數學、英文一科達均標就可，招生對象甚至擴及中後段中學生，國內大學紛紛叫急，憂心將更惡化國內大學招生壓力。

教育部高教司長朱俊彰表示，我國大學和研究所絕對具有優勢競爭力，教育部今年決議加碼補助十三億元給台成清交等十所大學打國際盃，希望留才措施更向下延伸至高中生，相信壯大我國高教優勢，是留住人才最好方法。

朱俊彰也指出，有部分媒體不斷放大我高中生赴中讀書，但越來越多統計數據可充分反映現實情況，絕大多數大學生是赴歐美升學；北市一所高中名校校長也直言，中學生出國也以英美等英語系國家為大宗，國際化與獎學金最是誘因，近年則是到香港、日本、新加坡較明顯增加，西進中國人數其實較少。

深耕頂尖大學 提升競爭力

朱俊彰強調，壯大我國高教優勢及提升國際化，是協助我國大學與國際競爭招生最好方法。教育部除今年加碼補助深耕計畫中打國際盃的頂尖大學，也修正學位授予法，增加修業彈性、學習自由度，支持大學進行跨域、跨校、跨國的教學合作，提供高品質的學習環境。

為提升學生國際移動力，更鼓勵大學積極提供國內學生出國交換、遊學、實習或辦理國際學程、雙聯學位等，讓學生不出國升學也能充分接軌國際。

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