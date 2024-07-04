「除虎行動」成功？日月潭尚未見魚虎球現蹤

夏天是日月潭「湖中惡霸」魚虎繁殖季，有魚民捕捉到「2公1母」魚虎。（民眾提供）

2024/07/04 07:59

〔記者張協昇／南投報導〕夏天是日月潭「湖中惡霸」魚虎繁殖季，南投縣政府農業處相關人員原訂6月展開魚虎球電撈移除作業，但截至目前為止，仍未見魚虎球現蹤，是否意味著近幾年來縣府積極以電撈防治魚虎已見成效，「除虎行動」成功？對此，農業處持保留態度，認為魚虎繁殖受天候、水位等因素影響，仍待觀察。

時序進入7月盛夏，也是日月潭兇猛外來種魚虎繁殖季，當地漁民已在在潭邊較有枯枝遮蔽的水域發現母魚虎，外圍則有公魚虎徘徊，似乎正在交配或母魚虎準備產卵，也有民眾捕捉到「2公1母」魚虎，且母魚已抱卵。

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南投縣政府農業處往年也從6月開始展開魚虎移除作業，主要針對魚虎幼魚集結成球形的魚虎球進行電撈，在幼魚尚未長成大魚即一網打盡，避免沒有天敵、繁殖能力強的魚虎迅速繁殖，大量吃掉潭中原生魚種。

惟縣政府農業處人員近日根據漁民提供疑發現魚虎球的水域準備進行電撈作業時，均未發現魚虎球現蹤，是否意味著近幾年來縣府電撈防治魚虎已見成效，使得魚虎數量減少？

農業處科長張景富表示，魚虎已在日月潭繁衍，不可能被滅絕，且魚虎繁殖受天候、水位等因素影響，目前尚未發現魚虎球，是否代表魚虎數量減少，有待觀察，也有可能到7月中旬魚虎球就會大量出現，縣府會持續進行電撈移除作業，讓魚虎不致在湖中大量迅速繁殖，危害日月潭自然生態。

日月潭魚虎每年進入繁殖期，幼魚集結成紅色魚球，但縣府農業處表示今年尚未現蹤。（資料照）

夏天是日月潭魚虎繁殖季，縣府農業處人員每年均展開電撈作業，大量移除幼魚。（南投縣政府提供）

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