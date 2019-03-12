台師大涉動員助王 教部將究責

2019-03-12

〔記者林曉雲、吳柏軒、邱燕玲／台北報導〕國立台灣師範大學被爆動員學生去幫校友、前立法院長王金平助選，教育部長潘文忠昨在立法院答詢時表示，公立大學如動員教職員生涉入選舉，恐違反公務人員行政中立法，一個月內將提出責任追究調查和懲處結果。

王金平昨天傍晚受訪則表示，台師大是基於他是校友總會榮譽會長才幫忙，這件事他也不知，都是台師大那邊在處理的，「我要動員隨便動都有」。

王：抱歉造成母校困擾

王金平稍後發聲明指出，身為「師大人」，參選勢必尋求母校校友的支持，母校同仁在支持的過程中，因為年輕、熱情，在處事上無法周圓，以致釀成風波，希望社會可以諒解。一切皆因他參選而起，他應承擔所有的責任，造成母校困擾，也深感抱歉。

王金平三月七日宣布參選總統當日，台師大疑動員學生幫王助選。立委黃國昌昨天質詢時，抨擊「第一時間台師大不具名者向媒體說是學生的個人行為」是明顯說謊。

台師大稍晚發聲明表示，已與學生會達成三項共識，對王金平事件虛心檢討，重申落實校內人員須嚴守行政中立的要求，避免再發生類此情事；在釐清相關人員的責任歸屬後，將追究違法失職人員相關責任；以後學生團隊受校外團體邀請，應迴避爭議性場合。

台北市立大學學生昨也踢爆，校內通識教育即將接連邀請國民黨高層到校，包含王金平、馬英九、吳敦義、韓國瑜、侯友宜、朱立倫等人，直批「難不成我們是國民黨大學？」

北市大通識教育中心回應表示，校內有市政規劃系，講座會傾向安排市政管理經營分享，之前曾邀請前副總統呂秀蓮、無黨籍台北市長柯文哲到校演講，不會對講者的黨派做區分，目前僅王金平和馬英九確定，其他人選尚未定案。

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