教部培育設計人才編教科書 開數、字體微放寬

2019-03-10 16:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕2013年交通大學學生發起「美感細胞」教科書改造，教育部順水推舟，成立教科圖書品質委員會，昨更通過設計人才培育計畫，並陸續開放規格開數與字體字型等限制，盼讓教科書不只傳遞知識，更具美感，但並非為美感而美感，仍以利於學生學習為主。

教育部國教署組長武曉霞解釋，早期教科書有印製規格，主要是考量學生學習與使用影響，如紙不易破，訂專業白度及不透明度，其反光更要注意，需適合學生長時間閱讀，字體則限標楷體設計，保障學童開始接觸易於學習，字級也不能太小，因其手部寫字肌肉尚待發育；更不能開數過大，亦不能太重等。

但因教科書編撰被外界批評缺乏美感，經交大學生推動「美感細胞－教科書再造計劃」引起轟動，教育部去年也邀其共同成立教科圖書品質推動會，昨更通過創新意義的教科圖書編寫與設計人才培育實施計畫，教育部政務次長范巽綠表示，希望藉計畫引進專業，讓教科書不僅傳遞知識，還能兼具激發兒童美感與創意。

范巽綠還說，目前針對教科書編排，已陸續開放規格開數及字體字型等；武曉霞表示，如過去限制課本最大只能16開（19公分乘26公分），現在放寬至特16開（21公分乘26公分）；字體則除了國小一、二年級需用楷體、宋體，以及所有國語文課強制標楷體外，其他字體不限制，提供編排彈性。

但武曉霞強調，美感只是教科書編撰的其中一環，最主要仍需利於學生學習，在考量相關規格標準時，也都有找教育學者乃至眼科醫師等審視，未來書商編撰時，仍須以學生學習為核心，並由國教院審核把關。

至於教科書價格是否因美感編排而漲價？武曉霞說，教科書品推會也設相關公式小組，正密集討論溝通，訂出兼顧品質與合理價格，預計4月定案。

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