農夫阿公借錢湊單程機票...... 葉丙成曝父親打工圓留學夢故事

教育部政次葉丙成（右二）在臉書發文推教育部政策，自述務農的阿公借錢湊出單程機票，才讓父親一圓留學夢想。圖為教育部長鄭英耀（左二）與團隊包括政次張廖萬堅（左一）、葉丙成及次長林騰蛟（右一），葉丙成和張廖萬堅時常在臉書發文，讓更多人了解教育部政策。（資料照）

2024/07/04 08:26

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政務次長葉丙成在臉書發文自述，阿公是農夫，世代務農，但他爸爸發奮讀書，想出國留學念博士，阿公借錢湊單程機票，他爸爸打工辛苦念完電機博士，但毅然地決定回台灣貢獻自己所學，台灣要多支持這樣的年輕人，「讓辛苦的人，也能圓留學夢。」

葉丙成督導國際司業務，以自己的故事支持教育部政策。他表示，當年農家很辛苦，他爸爸年紀小的時候就要幫忙種田，每天曬得像黑炭一樣，一直到唸大學時，每年成大放暑假後，都還是得回老家種田，以前的年代，日子很辛苦，他爸爸發奮讀書，想出國留學念博士，雖然有這樣的夢，但那時阿公家很窮，連機票都沒錢買，後來阿公到處跟人家借錢，才湊出足夠的錢讓他爸爸買一張去美國的單程機票。

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到了美國，葉丙成的爸爸為了養活自己，甚麼工都做過，連人家做動物實驗要處理動物的工也做過，就這樣，很辛苦的終於念完電機博士，但他毅然地決定回台灣貢獻自己所學，直到今日。

葉丙成很感謝爸爸當年在經濟拮据的家庭中，還是那麼努力的打拼、那麼有毅力跟決心的選擇一條這麼不容易的路，去圓留學夢想，也因此讓他能在一個安穩的家庭長大。一個家裡沒有錢買機票、沒有錢可以付生活費的年輕人，要能夠經過一切辛苦，還能有毅力地花好多年去實現留學夢想，改變自己的人生，多麽不容易，而60年前的台灣很貧困，像他爸爸這樣的年輕人，要圓自己的夢想很不容易，需要極大的毅力跟衝勁，還要老天保佑，才有可能圓得了夢，在現代的台灣，應該要能夠多支持這樣的年輕人。

葉丙成表示，今年6月決定113年公費留學考試甄選，倍增特殊生錄取名額（包含清寒學生、原住民公費生及身心障礙公費生），名額從20名提高至40名，並調升特殊生的生活費額度，以鼓勵並支持更多有志於出國留學攻讀學位的青年，能不被經濟所困，一圓出國留學的夢想，希望能夠幫助更多想出國留學但經濟不允許的優秀青年，勇敢去圓自己的夢想、開拓不一樣的人生。

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