頭份冒雨慶「天穿」 親子野餐猜謎遊興不減

2019-03-03 18:58

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市公所原定於2月24日舉辦「靚靚頭份‧大地坐尞」野餐活動，慶祝客家族群重要節日「天穿日」，但因雨順延至今日，雖然天公依然不做美，但仍有上百名親子們於頭份運動公園帳棚內裡頭野餐欣賞表演，雨勢不斷但眾人遊興不減，眾人把握連假最後一天同聚共歡別有一番樂趣。

農曆正月20日為全國客家日，也是俗稱「天穿日」，頭份市公所持續舉辦慶祝活動，今年以綠色環保為主軸，推出5色飯糰野餐組，象徵女媧以5色石補天的民間典故，一開放報名就被秒殺。今天雖然下雨，但仍有百餘名大、小朋友齊聚頭份運動公園野餐看表演。

頭份市長羅雪珠說，雖然天公不作美，但正值春耕時節，之前久旱無雨影響農作，如今春雨報到為大地止渴，也呼應「天穿日」敬天、守護天地環境萬物的精神，而現場親子遊興不受雨勢影響，大家齊聚棚內更感溫馨。

活動現場有天穿日由來有獎問答，另有讓小朋友抽扭蛋，以客語朗誦客家俗諺，希望讓下一代傳承客家文化；此外還有廣受孩童歡迎的「橘橘姊姊」與小朋友熱情互動、「好玩的劇團」帶來女媧補天的故事，現場歡笑聲不斷。

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