養蜂挑戰多 盼政府協助打通路

台中、彰化、南投受到今年二月高溫影響，荔枝、龍眼開花不到三成，已經公告為天然災害現金救助地區。（記者陳建志攝）

2024/04/09 05:30

記者陳建志／專題報導

全國蜂農登記有案有一千多戶，蜂箱約十八至廿萬箱，不少年輕人也投入養蜂行列，不過近年受氣候影響，常出現荔枝、龍眼開花少，加上農民老化果園荒廢，以及轉作和龍眼催花影響，採蜜來源越來越少，有蜂農悲觀擔心再十年恐採不到蜜，加上還要與市場上的調合蜜競爭，希望政府能協助有更多通路，並推廣消費者多選購產銷履歷的蜂蜜。

荒廢果園越來越多 蜜源減少

蜂農林進通表示，二○一九年就因氣候影響龍眼、荔枝不開花，幾乎無蜜可採，沒想到相隔五年，今年又碰到開花大減收成差。

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此外，隨著果農老化後繼無人，荒廢的果園越來越多，加上果樹砍除轉作，以及果農為了賣到好價格進行龍眼催花，都讓蜂蜜來源持續減少，林進通就悲觀認為，十年後恐採不到蜜，希望政府能多幫幫青農。

產銷履歷認證機制 應多推廣

今年四十二歲的陳明煌，家裡從阿公開始就養蜂，因身為家中獨子，二○一七年毅然辭掉農會工作，當起專業蜂農，目前是太平養蜂產銷班的班長，他說這幾年明顯感受到因氣候、果園廢棄管理等影響，造成蜜源減少，降低蜂箱數量因應，不過仍感受到蜂蜜市場受到調合蜜瓜分，希望政府除協助蜂農有更多通路，也能多行銷產銷履歷的認證機制，讓消費者購買真正的純蜂蜜。

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