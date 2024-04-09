龍眼荔枝開花少 蜂農哀號採無蜜

中彰投荔枝、龍眼開花少，蜂農採不到蜜，擔心今年血本無歸，希望政府能現金救助。（記者陳建志攝）

2024/04/09 05:30

今年恐血本無歸 希望政府現金救助

記者陳建志／專題報導

台灣中南部受到今年二月高溫影響，龍眼、荔枝開花率不到三成，農業部農糧署陸續公告台中市、彰化縣、南投縣、台南市、雲林縣、嘉義縣為荔枝、龍眼二月高溫農業天然災害現金救助地區，因蜂農連帶受影響採不到蜜，悲觀認為最差情況蜂蜜產量將不到去年一成，因餵糖成本都已花下去，今年恐血本無歸，希望政府能比照進行現金救助。

收到蜂蜜 恐只剩去年一成

台中太平蜂農林進通表示，往年約三月廿日開始收蜜，主要採蜜的地點是太平、霧峰，到了三月底已可採四輪，但今年因荔枝、龍眼開花少，至今僅採了一次但蜂蜜量不多，他養了二五○箱的蜂箱，去年五○○台斤的鐵桶可採三十多桶，但以目前花況來看，今年最差情況，收到的蜂蜜恐怕只剩去年一成。

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糖價大漲 用糖養蜂成本高

林進通表示，去年採蜜結束後，持續用糖養蜂，但糖價近幾年大漲，前年一包五十公斤約八○○元，但今年已漲到一七○○多元，現在成本都花下去了卻採不到蜜恐血本無歸，希望政府能照顧蜂農，以蜂箱為單位進行現金救助。

跨區採蜜 僧多粥少收成差

蜂農林椿淞也說，因今年太平荔枝開花差，採不到蜜，三月底載了一○○個蜂箱到彰化芬園，結果採了三天，因乾旱不雨蜜少，加上各地蜂農都來採，僧多粥少下，一個蜂箱採不到四台斤的蜜，扣掉雇工費用根本不敷成本，因龍眼花又比荔枝差，今年收成不敢樂觀，希望政府能夠現金救助。

前台灣養蜂協會理事長鄭金崑也說，今年全國花況都不好，自己載著蜂箱到南部採蜜，收成僅有去年的一半，有的人更慘連三分之一都不到，真的很差。

農業部開會 研擬救助辦法

立委何欣純表示，前陣子會勘龍眼、荔枝開花少，就預期今年蜂農勢必嚴重受影響，將會邀集蜂農會勘，也會要求農糧署針對蜂農採收狀況評估啟動相關救助。

農業部農糧署中區分署長姚士源表示，今年全國荔枝、龍眼花況普遍不好，蜂農收成不好是全國性的問題，農業部已邀集農改場等專家學者召開會議，將精算後研擬相關的救助辦法。

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