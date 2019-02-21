竹市全國客家日「尞天穿」 邀鄉親擲聖筊搶5斤重五色粄

2019-02-21 12:07

［記者洪美秀／新竹報導］每年農曆正月20日是全國客家日，也是客家人俗稱的「天穿日」，客家人在這天會以唱歌、吃甜粄等方式來慶祝，如同小過年般，新竹市府文化局會在24日、天穿日舉辦尞天穿活動，邀請市民來體驗客家小過年氣氛。

新竹市全國客家日今年以「尞天穿」為主題，24日當天在開臺金山寺及靜心湖舉辦古禮祭天、藝文鬥鬧熱、色粄補天DIY、環湖健行抽平板等系列活動，早上的「乞粄添福氣」擲聖筊大賽，將送出重達5斤的大型五色粄，歡迎民眾前來試手氣，闔家度過悠閒時光。

文化局長黃竫蕙表示，2月21日也正是世界母語日，客語已列為國家語言之一，客語傳承雙管齊下，除藉由文化單位及學校力量外，也需要家庭教育從生活中學習，呼籲大家在平日生活中，可多利用客語，簡單打招呼、問候。

而文化局舉辦的「尞天穿」活動，24日上午9點會在開臺金山寺舉行祭天祈福儀式；10點則結合天穿日女媧補天的神話，特製大型五色粄進行獻祭，邀請民眾擲筊乞粄，為新的一年祈求增添福氣，擲除最多連續聖筊者可將五色粄帶回家，活動到下午4點半。

現場也規劃300人的「色粄補天DIY」，分為6個梯次，讓民眾親身體驗客家粄食從備料、捏製、印模、蒸炊的製作過程，運用巧思捏出專屬的色粄，文化傳承及手作趣味兼得，適合闔家參與親子同樂。

另外，舞臺區則邀請在地欣蕾舞蹈團、客家社團、艸雨田舞蹈劇場、及曾入圍金曲獎的客語歌手陳瑋儒，共下「藝文鬥鬧熱」；欣蕾舞蹈團新編舞碼「尞天穿 迎客來」，以舞蹈重現早期客家過年習俗，加入現代舞蹈元素，增添新年喜慶氛圍。

靜心湖周邊則安排「五色石搜索行動」闖關遊戲，活動以女媧補天為故事背景，邀請民眾化為小泥人，連闖五關集滿五色石，完成補天任務後，可以獲得客家美食一份，還可以參加健行抽平板、相機、掃地機器人等，多項大獎歡迎市民朋友踴躍參加。

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