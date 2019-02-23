新埔花燈明晚踩街 警方爆「內線」消息助來客閃交管

2019-02-23 08:14

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮一年一度的移動花燈車踩街秀明天下午4點登場，這個名為「2019新埔花燈迎天穿」的活動，每年替新埔的農曆新年畫下休止符。

這次將有43組表演隊伍赴會比靚，預期走秀隊伍將綿延1公里長，後續還有鎮上的廣和宮、與天宮祈福活動。

為了讓整個活動能順利圓滿進行，新埔警分局明天將從下午2點開始實施必要的交通管制措施到深夜10點，分成2層管制。

被劃為第1層管制區的是西起自新埔國中、東到田新路口的中正路段，這裡從下午3點半開始將封閉轉作為行人徒步區。

5點半過後，第1層管制區的範圍會延伸到福德路口，以利踩街秀結束後，大型、會移動的花燈車回到公所旁的藝文廣場改做靜態展示，預計這個管制區將持續到晚上8點過後才會陸續撤除。

至於第2層管制區就在第1層管制區的前置路口處，在這個區內，因為只有區內住戶的車輛可以進入，所以其他外車一律必須改道。

前述第1層管制區的道路2旁，明天中午12點過後都只能停放機、慢車輛，禁停汽車，所以將從前述時間點起通知車主移車，通知不到的，則會在下午2點過後，由警方逕行移車到文德路與福德街的公有停車場停放。

警方規劃交管期間，如果是從竹北要往返關西的車輛，必須改走田新路或環河路。如果是新埔、關西要去楊梅則得改走三聖路轉接楊新路。楊梅要去關西或竹北者，則走三聖路、河堤道路。

而配合前述管制，義民路往東的車流，在抵達新埔中正路口後禁止左轉進入市區，必須改向右轉後走田新路。

至於自行開車或騎車來參加這場活動的人，只要不影響交通，新埔田新區段徵收區、田新路道路2側都可以停車。

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