高雄柴山半夜有人疑持瓦斯槍射擊獼猴 農業局：最重可罰30萬

高雄柴山半夜有人疑持瓦斯槍射擊獼猴。（擷取自社會事新聞影音）

2024/04/09 08:06

首次上稿 00:09

更新時間 08:06（修正農業局回應）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄有民眾與外國友人於柴山發現有人疑持瓦斯槍射擊台灣獼猴，勸說大家保護動物，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美美稱行為違法構成騷擾虐待，更可能傷及無辜路人；農業局檢視畫面未見到射擊獼猴，仍提醒民眾不得任意獵捕、宰殺獼猴，違者最重可罰30萬元。

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民眾前天凌晨1時許聽聞槍聲後，獼猴與野狗慘叫10多分鐘，外國友人剛好來柴山，聽聞動物被虐待，前去了解情況。

外國人發現2名男子疑持瓦斯槍，半夜不睡覺持續射擊，他詢問2男是在射擊下面朋友嗎？2男否認朝人射擊，表示正在射擊獼猴。

外國人上前制止，「不要這樣做，隨意射擊獼猴是違法的」，他好奇詢問2男幹嘛射猴子？話才說完又發現另1名男子手持疑似瓦斯槍，騎車前來射擊獼猴。

「你們幹嘛射擊猴子？猴子有去你家嗎？」外國人好奇詢問2男，2人回答把牠們趕走而已；外國人反問「柴山上猴子住這裡，是可以趕去哪裡？猴子才要把你們趕走」。

外國人勸說3人「想要射擊對方，去玩漆彈，別殺猴子」，民眾將影片PO上IG，希望大家好好保護動物。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，或許許多人會對獼猴有刻板印象，認為他們很頑皮、一直生數量很多，但真的是這樣嗎？我們身為智人，其實可以做到避免與牠們產生衝突，而不是主動挑起事端，呼籲這樣行為已違法，已構成騷擾虐待，更有可能會傷及無辜路人。

農業局表示，檢視影片未有射擊台灣獼猴行為，仍待深入調查釐清，強調台灣獼猴雖降為一般類野生動物，仍受到野生動物保育法規範及保障，不得任意獵捕、宰殺，違者可開罰6萬至30萬元，呼籲民眾愛護動物，不接觸、不餵食、不干擾。

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