新埔花燈迎天穿週末登場 「客來獅樂」搶先亮相

2019-02-18 16:48

［記者黃美珠／新埔報導］客家天穿日將到，1年1度的新埔花燈迎天穿活動本週末將登場，新竹縣長楊文科、新埔鎮長林保祿、新埔鎮代會主席王增基等今天聯手替這場盛事造勢。縣府表示，這次活動的主要4個特色花燈，都以「諸事大吉」為概念，要分送喜氣和福氣給來客，其中客家平口獅首次躍為巨燈主角之1，以「客來獅樂」為名，展現這個客家節慶的不同趣味。

縣府表示，今年的4個主燈分別是：諸事（豬獅）大吉、花開富貴圓滿如意、圓滿如意燈籠、以及首度亮相的「客來獅樂」的客家平口獅巨燈，分別呈現新竹縣的柿子、客家平口獅、桐花、以及義民祭典等地方特點。

新埔鎮長林保祿說，前述4個主燈藉著今天的造勢活動已經進駐在新埔藝文廣場吸睛。即日起到24日為止都有展出。

這2天的活動，週六、23日晚先請榮興客家採茶劇團的「丈母娘看婿郎」打頭陣。24日早上8點半則有「良橙桔時 樂遊新埔」的千人健走，傍晚就是做為重頭戲的新埔花燈迎天穿踩街。

配合2晚的活動，縣府準備了3000份的「豬」事大吉造型小提燈要分送給來客，送完為止。

另外，這2天縣府也規劃有4個梯次的1日遊輕旅行，透過網路報名。因有專業解說員帶領遊新埔，費用包含午晚餐、交通和DIY課程、保險等在內800元有找，所以幾乎秒殺，所剩名額有限。

而為鼓勵共乘、也便利外來客參與，這2天新竹縣的觀光1號公車也將個增加往返各1個班次輸運。

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