基隆迎客家天穿日 看戲食粄有吃有玩

2019-02-19 13:31

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆正月20日為客家「天穿日」，基隆市文化局將於2月24日天穿日當天，在基隆文化中心廣場舉辦「全國客家日」活動，有做豬籠粄DIY競賽、手做客家福菜，還有客家山歌、戲劇演出，民眾可以看戲食粄，體驗客家人文化。

天穿日是客家人感念女媧補天的特殊節慶，2011年起訂為全國客家日，文化局長陳靜萍和基隆市客委會主委劉邦常等人，帶著客家花鼓班學員表演花鼓擊奏，24日當天會有更大陣容，表演客家樂音和舞蹈。

劉邦常說，客家日當天歌舞表演和美食攤位，安排客家豬籠粄DIY百對親子競賽，用桃紅色（火龍果汁）、紫色（紫地瓜粉）、白色三種顏色，製作客家粄脆，參加者將粄脆排列出創意造型，現場蒸熟豬籠粄讓民眾品嚐。

客家傳統美食攤則有粢粑、炒米粉、鹹菜肚片湯、古早味滷肉鹹菜刈包、水板仔、月桃粽、客家菜包及艾板仔。現場安排手作醃製客家福菜教學，讓大家體驗客家人勤儉精神，還有認識客語闖關遊戲，生動展現客家文化。詳情請至文化局網站查詢。

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