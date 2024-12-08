揪出「統戰中間人」是重點 沈伯洋：民意代表風險最高

沈伯洋7日深夜在臉書發文指出，在統戰「中間人」部分，風險最高的是民意代表，其次是特定退休人員，再來是教授、黑道及少數族群。（資料照）

2024/12/08 07:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅八炯6日推出「中國統戰紀錄片」系列上集，找來曾是中國統戰樣板網紅陳柏源拍攝臥底企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段。沈伯洋7日接受本報訪問時指出，追查中國收買金流為輔助，揪出中間人為主要目標。沈伯洋7日深夜在臉書發文指出，在統戰「中間人」部分，風險最高的是民意代表，其次是特定退休人員，再來是教授、黑道及少數族群。

沈伯洋提到：「看到有些朋友，聽到我說中間人很重要，覺得沒有錯，但不知道為何虛無飄渺，不知道怎麼處理。我雖然一整年都在處理這個，但確實沒有有系統地分享過，因此這邊綜整一下。」沈伯洋認為，民意代表風險最高，因此民意代表去中國的部份應該要有管制，他被擋最多次的法案就是這個，最近也才剛共同提出「中國人當民意代表及公務人員」的限制法案。

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沈伯洋提到：「風險其次是特定退休人員，因此我不管預算提案還是修法，都特別針對這部份加強，我還特定在質詢整理了所有軍人滲透的中間人以及其這些人最常經營的職業態樣，退輔會已經在處理，然後我也提案修9-3。」

沈伯洋表示：「風險再其次是教授、黑道等等，這些直接可以用行政處理。我特別針對教授的部份才剛質詢過。再來是少數族群，認識我的人應該知道這是為何我去花蓮的原因，我也因為這個原因被新聞修理。」

沈伯洋指出，在經濟部分，他已經修了兩個關於「中間人」的修法，且已經付委；外患罪的修正，已經提了4種新的「叛國態樣」，讓外顯的中間人可以有直接規範。另外像是金流、tiktok的部份，前者是打詐專法最主要的功能、後者在修法部分已經提了。

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