今明回暖週日變天 下週三起再迎新一波東北季風

2019-03-01 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕今明兩天東北季風減弱，各地逐日回暖，週日（3日）新一波東北季風抵達，北台灣再轉變天轉濕，氣象專家吳德榮表示，時序入春後天氣系統變化快，未來一週至10天將維持每3至4天就有一波東北季風南下的週期變化。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天白天季風逐漸減弱，北台灣告別陰涼，偶爾可見到陽光，不過天氣依舊偏涼，中南部則維持白天微熱早晚偏涼的天氣；明天天氣大幅好轉，各地晴時多雲，氣溫也明顯回暖。

吳德榮進一步表示，週日起將有新一波東北季風南下，北台灣首當其衝，轉陰並有局部降雨機率，體感方面也從前一日的溫暖微熱轉為濕涼微冷，變化幅度大。他說，下週一（4日）季風漸減弱，各地天氣將再度好轉，僅東半部仍有局部短暫雨，其餘地區轉多雲時晴天氣。

吳德榮說，下週二（5日）各地大幅回暖，下週三、四（6、7日）又有新一波東北季風南下，氣溫逐日下降並轉濕冷，影響期間降雨範圍有往南擴展的趨勢。

吳德榮指出，未來一週至10天將維持每3至4天就有一波東北季風南下的週期變化，以致北台灣常呈現乍暖還寒的現象，而且未來兩波東北季風帶來的水氣漸增，降雨範圍往南擴展，影響期間有較大雨勢發生的機率。

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