北部多雲、南部好天氣！週日鋒面又來北台灣轉濕涼

2019-03-01 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（3月1日）東半部與北部地區為雲多偶有局部短暫雨的天氣，中南部持續多雲到晴，週日（3日）東北季風再度稱強，中部以北轉為有雨的天氣。

氣象局表示，今天迎風面水氣稍減少，但在東北季風影響下東半部及北部地區仍為雲多偶有局部短暫雨的天氣，中南部持續為多雲到晴。溫度方面，清晨北台灣偏涼，低溫約16、17度，其他地方則在18到20度左右，白天北部及宜蘭、花蓮高溫約21至24度，中南部及台東約27至30度，南北溫差大。

氣象局預估，週六（2日）東北季風減弱，風向轉為偏南風，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及午後的其他山區有局部短暫陣雨。溫度方面，白天各地舒適溫暖，高溫普遍在24、25度以上，中南部可來到29、30度。

但週日（3日）鋒面通過及東北季風增強，各地雲量又增多，中部以北、東半部地區及南部山區轉為局部短暫陣雨的天氣，南部平地也有零星降雨，北台灣轉濕涼。

空氣品質方面，1日北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；高屏空品區以「普通」等級為主，少數測站部分時段可能達「橘色提醒」等級，雲嘉南空品區則以「橘色提醒」等級為主；金門地區受中國沿海污染物影響以「普通」等級為主，部分時段可能達「橘色提醒」等級。

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