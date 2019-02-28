紀念二二八！超馬英雄林義傑 率民眾為自由而跑

2019-02-28 14:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕二二八事件屆滿72週年，雲林縣政府感念受難者對台灣土地的奉獻，提倡族群融合，今天在古坑綠色隧道二二八和平紀念公園舉辦追思活動，雲林縣長張麗善、超馬英雄林義傑陪同民眾為自由而跑。

雲林縣府今天以路跑追思，全長1.5公里，以和平紀念公園為起點，繞行古坑綠色隧道周邊來回，希望藉由路跑傳遞愛與和平，張麗善偕同基督教長老教會嘉義中會牧師黃智鴻主持鳴槍，林義傑著裝領跑，透過公眾人物帶領民眾一起為自由而跑。

出生雲林的林義傑表示，很開心回到故鄉參與這場有意義的活動，希望將自己愛與和平的信念，獻給每一位為自由而奮鬥的勇士。

起跑前，全體為受難英雄默哀，隨即由張麗善帶領大家在二二八紀念碑前獻花，並與古坑鄉長沈勝騰敲響和平鐘，隨後由林義傑等人帶領雲林副縣長謝淑亞、受難者家屬、各鄉鎮市長及眾多與會貴賓起跑。

張麗善表示，228是值得各界省思的日子，但不只是為了悼念當年受難者，更重要的是化解仇恨、撫平歷史傷痛，希望生活在這片土地的人民不分族群、不分你我，懷抱自由、寬容、愛台灣的信念一起守護台灣永遠的和平。

路跑結束後，現場還有和平響宴音樂會，結合古典二胡現場演奏、民歌樂團表演，用音樂獻給每一位守護這塊土地的英雄。

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